Путін на саміті BRICS скаржився на санкції і виправдовував війну

Російський президент Владімір Путін скористався відеовиступами на саміті групи BRICS, щоб поскаржитися на міжнародні санкції, запроваджені проти Москви у відповідь на вторгнення в Україну, він також знову виправдовував війну проти України, заявивши, що її «розв’язав Захід із сателітами».

Путін не зміг особисто приїхати на саміт в Йоганнесбурзі, оскільки Міжнародний кримінальний суд вимагає його арешту за звинуваченнями у причетності до злочинів війни.

Інші чотири країни BRICS: Китай, Бразилія, Індія та Південно-Африканська Республіка (ПАР) відверто не засуджують Росію за вторгнення в Україну.

Але вони заявляють, що хочуть миру та шанують принципи суверенітету й територіальної цілісності всіх країн, хоча не закликали Росію вивести війська з української території.

Це набір дуже різних країн з розходженнями в ключових питаннях.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса підкреслює участь його країни в африканській ініціативі для досягнення миру, в межах якої він нещодавно відвідував Київ і Москву.

«Ми далі беремо участь у переговорах, щоб відкрити Чорне море для сприяння потоку зерна», - підкреслив південноафриканський президент напередодні саміту.

Натомість російський президент тепер знову виправдовував російське торпедування домовленості під егідою ООН, що донедавна обумовлювала експорт українського збіжжя Чорним морем.

Путін доводив, що світові проблеми, зокрема продовольчі, спричинені, як він сказав, «незаконними санкціями» проти Росії, але він замовчав те, що санкції Заходу не поширюються на продовольство, а також не сказав про факт війни, що вже призвела до найбільших жертв і руйнувань у Європі з часів Другої Світової війни.

Китайський керівник Сі Цзіньпін у Йоганнесбурзі не згадував російську війну, а вдався до розмитих натяків на «геополітичні перегрупування» і «критичні повороти» для людства.

В той час як Росія і Китай часто наголошують, що вони пропонують альтернативу західним принципам, бразильський президент Лула да Сілва у Йоганнесбурзі вважав за потрібне підкреслити небажання бути «противагою для G7, G20, або для США».

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав журналістам у вівторок у Вашингтоні, що не вважає BRICS геополітичним конкурентом США.

«Це набір дуже різних країн з розходженнями в ключових питаннях», - сказав Салліван.

Чинні п’ять країн групи BRICS обговорюють можливість залучення додаткових членів і повинні узгодити принципи на яких приймати нових членів.

Південноафриканські посадовці заявили, що вже зараз понад 40 країн виявили зацікавлення у приєднанні до BRICS і принаймні 20 з них вже подали офіційні заявки.