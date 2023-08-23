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Путін на саміті BRICS скаржився на санкції і виправдовував війну
Російський президент Владімір Путін скористався відеовиступами на саміті групи BRICS, щоб поскаржитися на міжнародні санкції, запроваджені проти Москви у відповідь на вторгнення в Україну, він також знову виправдовував війну проти України, заявивши, що її «розв’язав Захід із сателітами».
Путін не зміг особисто приїхати на саміт в Йоганнесбурзі, оскільки Міжнародний кримінальний суд вимагає його арешту за звинуваченнями у причетності до злочинів війни.
Інші чотири країни BRICS: Китай, Бразилія, Індія та Південно-Африканська Республіка (ПАР) відверто не засуджують Росію за вторгнення в Україну.
Але вони заявляють, що хочуть миру та шанують принципи суверенітету й територіальної цілісності всіх країн, хоча не закликали Росію вивести війська з української території.
Це набір дуже різних країн з розходженнями в ключових питаннях.Джейк Салліван
Президент ПАР Сиріл Рамафоса підкреслює участь його країни в африканській ініціативі для досягнення миру, в межах якої він нещодавно відвідував Київ і Москву.
«Ми далі беремо участь у переговорах, щоб відкрити Чорне море для сприяння потоку зерна», - підкреслив південноафриканський президент напередодні саміту.
Натомість російський президент тепер знову виправдовував російське торпедування домовленості під егідою ООН, що донедавна обумовлювала експорт українського збіжжя Чорним морем.
Путін доводив, що світові проблеми, зокрема продовольчі, спричинені, як він сказав, «незаконними санкціями» проти Росії, але він замовчав те, що санкції Заходу не поширюються на продовольство, а також не сказав про факт війни, що вже призвела до найбільших жертв і руйнувань у Європі з часів Другої Світової війни.
Китайський керівник Сі Цзіньпін у Йоганнесбурзі не згадував російську війну, а вдався до розмитих натяків на «геополітичні перегрупування» і «критичні повороти» для людства.
В той час як Росія і Китай часто наголошують, що вони пропонують альтернативу західним принципам, бразильський президент Лула да Сілва у Йоганнесбурзі вважав за потрібне підкреслити небажання бути «противагою для G7, G20, або для США».
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав журналістам у вівторок у Вашингтоні, що не вважає BRICS геополітичним конкурентом США.
«Це набір дуже різних країн з розходженнями в ключових питаннях», - сказав Салліван.
Чинні п’ять країн групи BRICS обговорюють можливість залучення додаткових членів і повинні узгодити принципи на яких приймати нових членів.
Південноафриканські посадовці заявили, що вже зараз понад 40 країн виявили зацікавлення у приєднанні до BRICS і принаймні 20 з них вже подали офіційні заявки.
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- Голос Америки
Посолка США в ООН зустрілася із батьками українських дітей примусово депортованих Росією
Посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд зустрілася із українськими батьками, чиїх дітей примусово депортувала Росія.
"Сьогодні я почула жахливі історії від українських дітей та сімей, які постраждали від примусової депортації з боку Росії. Мене надихає їхня величезна мужність і стійкість, - твітує американська представниця. - Дозвольте мені чітко сказати: ми продовжуватимемо притягувати Росію до відповідальності за її звірства та інші зловживання".
Також Грінфілд провела зустріч із радницею-уповноваженою президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, уповноваженим України з прав людини та із представниками місцевих громадських організацій, які детально розповіли про те, що Росія продовжує насильницьке вилучення дітей, повідомила служба посадовиці.
Посолка пообіцяла винести ці питання на перший план 24 серпня на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому захисту українських цивільних у російській війні. У серпні США головують у Радбезі.
Сполучені Штати встановили, що російські військовослужбовці та інші російські офіційні особи скоїли злочини проти людства шляхом депортації українських цивільних осіб, у тому числі дітей, яких насильно розлучили зі своїми родинами, йдеться у повідомленні місії США в ООН.
У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Путіна та російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової за ймовірні злочини депортації українських дітей до Росії.
Наприкінці липня Офіс генпрокурора України повідомив, що Національна поліція України спільно зі Службою безпеки України перевіряє інформацію щодо переміщення і депортації 19549 дітей з Донецької, Луганської, Харківської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей.
Про Трампа, ймовірно, говоритимуть більше ніж про його конкурентів, навіть за його відсутності на дебатах
Перша велика подія президентської кампанії 2024 року в США відбудеться в середу, коли кандидати від Республіканської партії зустрінуться на сцені дебатів у місті Мілуокі, штат Вісконсин.
Згідно з правилами Республіканської партії, дев’ять кандидатів пройшли кваліфікаційні вимоги, щоб виступити на сцені форуму Fiserv. Найпопулярніший кандидат серед республіканців, колишній президент США Дональд Трамп каже, що пропустить захід.
Мало хто з учасників відверто критикував Трампа. Винятком є колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті. Інші, як-от губернатор Флориди Рон Десантіс, який є другим за популярністю серед республіканців після Трампа, і колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі, застосували більш виважений підхід, сподіваючись переконати вірних Трампу членів партії, що вони можуть виконати план колишнього президента під гаслом "Повернімо велич Америці" без правових ускладнень та інших суперечностей.
Крім того, колишній віцепрезидент в адміністрації Трампа Майк Пенс, захищає своє рішення затвердити результати виборів 2020 року, всупереч бажанням Трампа.
Окрім Пенса, Крісті, Десантіса та Гейлі, у заході, організованому Fox News, також візьмуть участь бізнесмен з Огайо Вівек Рамасвамі, сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт, губернатор Північної Дакоти Даг Бургум і колишній губернатор Арканзасу Аса Гатчінсон.
У неділю Трамп написав у своїй соцмедійній платформі Truth Social, що через значну перевагу в опитуваннях і досягнення під час президентства "Я НЕ БУДУ брати участь у дебатах".
Трамп, згідно з повідомленнями, мав на увазі перші двоє дебатів під час праймеріз, які транслюватимуть Fox News, включно з очними дебатами наступного місяця в Каліфорнії. Трамп не виключає, що візьме участь в дебатах з конкурентами-республіканцями пізніше.
Нещодавно колишній президент розкритикував Fox News, яка відстоювала його кандидатуру на двох останніх президентських виборах. Але медіаімперія магната Руперта Мердока, який володіє Fox News, зараз більш виважено ставиться до Трампа, якому протистоять велика кількість конкурентів-республіканців.
Трамп також заявив, що не підпише «клятву лояльності» Республіканського комітету, яка вимагає від тих, хто програв на праймеріз, підтримати єдиного кандидата від партії - це одна з вимог участі в дебатах у Мілуокі.
"Сюрприз, сюрприз… хлопець, якого звільнили під заставу в чотирьох юрисдикціях і який не може захистити свою ганебну поведінку, налякано біжить і ховається від сцени дебатів", — написав Крісті в п’ятницю на X, платформі, раніше відомій як Twitter.
Крісті назвав Трампа "невдахою із посвідченням та перевіреним боягузом". Навіть якщо Трамп не виступить з критикою Крісті та інших, очікується, що розмова на заході буде здебільшого про нього, включаючи більш ніж 90 звинувачень у злочинах, висунутих колишньому президенту, буцімто скоєних до, під час і після його президентства.
"Це дуже, дуже ускладнює середовище для інших республіканців, оскільки вони мають ідеї щодо ключових питань, таких як економіка, Україна чи імміграція. Але це не означає, що вони матимуть можливість говорити про це. Їх запитуватимуть про Дональда Трампа", – прогнозує Стівен Фарнсворт, професор політології в Університеті Мері Вашингтон.
Ці дебати не надто важливі для Трампа — він все одно буде фаворитом незалежно від того, що станеться. Але інші можуть привернути увагу ЗМІ, гарну чи погану, яка суттєво вплине не їхній рейтинг.
"Під час дебатів у минулі виборчі сезони кандидатів, які вибували з перегонів після невдалих дебатів. Також в минулому траплялось, що кандидати говорили щось, що привернуло позитивну увагу до них і дало їм значний поштовх", – зазначає проректор, доцент Джордан Тама зі Школи міжнародних студій Американського університету.
Десантіс — це кандидат, на якого можуть найбільше вплинути результати дебатів. Губернатор, якого раніше вважали серйозною загрозою для Трампа, втрачає рейтинг останнім часом. У кількох опитуваннях відносно невідомий Рамасвамі зрівнявся з Десантісом або перевершив його, зайнявши друге місце.
"Це його момент, - каже Фарнсворт з DeSantis. - Пам’ятайте, в 49 інших штатах ці люди не знають губернатора Флориди. Можливо, вони бачили трохи в новинах тут і там. Але більша частина висвітлення зосереджена на колишньому президенті. В результаті Рон Десантіс познайомиться з країною. І одна з речей, яку він повинен зробити, це справити гарне перше враження. Якщо він цього не зробить, він не зможе суттєво змінити динаміку перегонів".
Модератори Fox News також напевно намагатимуться з'ясувати у кандидатів, чому ті вважають, що будуть кращими лідерами, ніж президент Джо Байден, імовірний кандидат від Демократичної партії, якому буде 82 роки на час інавгурації в січні 2025 року, якщо його оберуть президентом.
Перші дебати Республіканської партії також привертають увагу до Вісконсину, одного з небагатьох штатів, де, як очікується, точитиметься справжня конкуренція між двома основними партіями на президентських виборах наступного року.
Наступного липня в Мілуокі відбудеться з’їзд Республіканської партії. Чотири з останніх шести президентських виборів у Вісконсині дали результат з розривом менш ніж в один відсотковий пункт. У 2016 році Трамп переміг із незначною перевагою в штаті, а через чотири роки поступився з таким же відривом Байдену.
Українці вступають у престижні американські коледжі, завдяки Ukraine Global Scholars. Відео
Цього тижня до американських вишів повертаються студенти. Серед новоприбулих буде і 42 українця, які вступили у найбільш престижні американські коледжі за допомогою благодійної організації Ukraine Global Scholars.
- Голос Америки
Від Вашингтона до Техасу. Україну вітають з Днем Прапора!
Ми попросили надіслати фотографії з усіх куточків США, щоб разом привітати Україну з Днем Прапора. Ось, що з цього вийшло.
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