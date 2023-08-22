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Росія втрачає важелі впливу у BRICS через війну в Україні. Аналіз експертів
Серед країн BRICS за час війни в Україні Китай починає відігравати все помітнішу роль лідера, як економічно, так і політично, а Росія втрачає важелі впливу серед країн Глобального Півдня, кажуть аналітики.
Голос Америки розпитав експертів у Вашингтоні, наскільки важливим є вплив Росії серед країн BRICS і чи здатне це об'єднання протистояти країнам Заходу.
Головний аналітик Євразійської Групи США Елі Вайн вважає "дуже важливою" новиною те, що Путін не прибув на саміт особисто, а Росію представлятиме міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Росія втрачає важелі впливу серед країн Глобального Півдня, переконаний він.
Коли країни спілкуються з російськими колегами, вони хочуть говорити з Путіним - головною особою, яка приймає рішення, тому той факт, що він присутній лише віртуально, є дуже важливим, це вже ставить Росію в невигідне становищеЕлі Вайн
"Війна вже вплинула на саміт BRICS, Путін туди не приїде особисто. Я вважаю, це дуже важливо. Ніщо не замінить особистого спілкування, і, очевидно, Лавров є відомим російським чиновником, але коли країни спілкуються з російськими колегами, вони хочуть говорити з Путіним - головною особою, яка приймає рішення, тому той факт, що він присутній лише віртуально, є дуже важливим, це вже ставить Росію в невигідне становище", - зазначив Вайн.
Президент Росії приєднається до зустрічей BRICS віртуально, він уникає міжнародних подорожей через ризик бути заарештованим на запит Міжнародного кримінального суду за звинуваченням у викраденні дітей з України.
Вайн вказує також на внутрішні розбіжності не дозволяють країнам BRICS бути противагою країнам Заходу.
Якщо Китай і Росія хотіли б бачити BRICS антиамериканською чи антизахідною групою, то Бразилія, Індія чи Південна Африка мають іншу позицію, розповів в інтерв'ю Голосу Америки Елі Вайн, головний аналітик Євразійської Групи США.
"Між Китаєм та Індією зростає суперництво, це суперництво є значним, і воно стає все більш виразним. По-друге, Бразилія та Південна Африка не хочуть, щоб їх сприймали як частину блоку, що налаштований проти США чи загалом проти Заходу, вони хочуть випробовувати різні можливості, хочуть максимізувати свою свободу маневру у зовнішній політиці. Якщо ви подивитеся на заяви, які надходять із Бразилії, Південної Африки та навіть від Індії, їхня позиція полягає в тому, що ми хочемо зберегти автономію нашої зовнішньої політики. Тобто хочемо взаємодіяти і з Китаєм та Росією, і з Європою та США”, - аналізує Вайн.
Ці внутрішні розбіжності та послаблення ролі Росії всередині BRICS сприяють зростанню впливу Китаю в цій групі, вважає професор Джорджтаунського університету Денніс Крейг Вайлдер, який в час Адміністрації Буша-молодшого був директором з питань Азії у Раді з національної безпеки США.
Китай має на таких зустрічах як у форматі BRICS дуже сильну і в дещо вищу позиціюКрейг Вайлдер
"Росіяни більше не в змозі пропонувати ресурси іншим країнам, вони ледве витримують економічно і дуже залежать від китайців.
Думаю, Китай має на таких зустрічах як у форматі BRICS дуже сильну і в дещо вищу позицію. Китай має ресурси, величезні можливості для створення інфраструктури. У них є філософія, яка, на їхню думку, є привабливою для країн Глобального Півдня", - розповів Вайлдер.
Зростання китайського впливу у BRICS абсолютно влаштовує Росію, каже Вайн.
"З точки зору Росії, оскільки Китай є її головним дипломатичним та економічним партнером, Росія позитивно сприймає все більш впливовий Китай як у двосторонньому, так і в глобальному контексті”, - переконаний аналітик.
Обидва експерти також погоджуються, що країни BRICS мають важливу економічну вагу у світі, але вони не є антизахідним блоком. Принаймні поки що.
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Трамп каже, що прибуде до суду в четвер. Заставу встановлено на рівні 200 000$
Колишній президент США Дональд Трамп каже, що він прибуде до суду в Джорджії в четвер, де йому оголосять звинувачення у незаконних діях, спрямованих на скасування поразки на виборах у штаті 2020 року.
"Ти можеш у це повірити? Я поїду в Атланту, штат Джорджія, у четвер, щоб мене ЗААРЕШТУВАЛИ», — написав Трамп у своїй соціальній мережі в понеділок увечері, через кілька годин після того, як йому було встановлено заставу обсягом 200 000 доларів.
Це буде четверта явка до суду Трампа з квітня, коли він став першим колишнім президентом в історії США, якому пред'явлено звинувачення.
Трамп виступив із заявою через кілька годин після того, як його адвокати зустрілися з прокурорами в Атланті, щоб обговорити деталі його звільнення під заставу.
Колишньому президенту заборонено залякувати співобвинувачених, свідків або потерпілих у справі, зокрема в соціальних мережах, згідно з домовленістю, підписаною окружним прокурором округу Фултон Фані Вілліс, адвокатами захисту Трампа та суддею. В домовленості також йдеться про «дописи в соціальних мережах або репости дописів», зроблені іншими.
Трамп неодноразово використовував соціальні мережі, щоб атакувати людей, причетних до кримінальних справ проти нього під час кампанії за повернення Білого дому в 2024 році.
Він критикував Вілліса ще до того, як йому було висунуто звинувачення, і окремо в соцмережевому дописі в понеділок згадав про губернатора Джорджії Браяна Кемпа, республіканця, який виступав проти спроб Трампа скасувати вибори.
Угода також забороняє колишньому президенту робити будь-які «прямі або непрямі погрози будь-якого характеру» свідкам або співобвинуваченим, а також будь-яким чином спілкуватися з ними про факти справи, окрім як через адвокатів.
У наказі встановлено суму застави Трампа за корумповані організації, які перебувають під впливом рекетирів — або RICO — у розмірі 80 000 доларів США та додано по 10 000 доларів США за кожною з 12 інших пунктів звинувачення, які йому пред’явлені.
Застава – це сума, яку відповідачі повинні сплатити, щоб гарантувати, що вони з’являться під час необхідних явок у суді.
Вілліс встановив кінцевий термін до полудня п'ятниці, коли Трамп і його 18 співобвинувачених повинні явитись до суду, щоб отримати протокол.
Прокурор запропонувала, щоб обвинуваченим було пред’явлено протягом тижня, починаючи з 5 вересня. Вона сказала, що хоче передати справу до суду в березні наступного року, що збігається з активною фазою президентської кампанії.
Речник Трампа не відповів на прохання прокоментувати заяву, як і адвокат колишнього президента.
Трамп приїде до Джорджії через день після перших дебатів серед республіканців, які він вирішив пропустити.
Для оформлення Трамп, як очікується, прибуде у в'язницю округу Фултон, яка вже давно страждає від проблем. Минулого місяця Міністерство юстиції почало розслідування щодо умов утримання, у відповідь на скарги на брудні камери, насильство, а також через смерть минулого року чоловіка, тіло якого було знайдено в психіатричному відділенні головної в’язниці.
Минулого місяця в ізоляторі округу Фултон померли три людини. Офіс шерифа округу Фултон заявив у пресреліз в понеділок вдень, що коли Трамп здасться, територія навколо в'язниці буде "жорстко закрита".
Очікується, що Трамп не проведе там багато часу. Коли обвинувачені прибувають до будівлі, вони зазвичай проходять через контрольно-пропускний пункт перед тим, як зареєструватися для офіційного оформлення у фойє. У процесі бронювання відповідачів зазвичай фотографують, знімають відбитки пальців і просять надати певну особисту інформацію.
Оскільки заставу Трампа вже встановлено, його звільнять з-під варти після завершення оформлення. На відміну від інших юрисдикцій, в окрузі Фултон явка до суду зазвичай призначається після того, як відповідач завершить процес оформлення, а не в той самий день.
Оформлення колишнього президента, який все ще має цілодобову охорону Секретної служби, створило безліч проблем з безпекою та логістикою в інших юрисдикціях.
Під час своїх попередніх появ у суді штату Нью-Йорк і федеральних судах у Маямі та Вашингтоні Трамп не був у наручниках під час перебування під вартою. Від нього також не вимагали позувати для фотографій, замість цього чиновники використовували існуючі фотографії колишнього президента.
- Голос Америки
Військові оглядачі: Мінні поля в Україні можуть зіграти проти самих росіян
Масштабні заміновані росіянами поля в Україні значно заважають просуванню українських сил, тож Київ звертається до західних партнерів із проханням надати обладнання для розмінування. Про це розповіла міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час пресконференції із естонським колегою у Берліні.
Бербок сказала, що Німеччина та її партнери зараз обговорюють, як задовольнити цей запит: "Мінне поле настільки велике, і цифри показують, що воно приблизно за розміром із Західну Німеччину. Тож постає питання, як пройти через цей мінний пояс, коли він настільки сильно замінований, що неможливо просто розмінувати, тому що йде постійний вогонь".
Вона розповіла, що британці вже доставили Україні певне обладнання для розмінування, і Німеччина зараз також обговорює, як вона може задовольнити цей запит у співпраці з іншими партнерами.
Бербок додала, що Україна має право на самозахист: "Росія напала на Україну. Саме тому Україна має закріплене Статутом ООН право захищати свою країну та свій народ. Росія порушує заборону Статуту ООН на застосування сили. Росія безперервно бомбить цивільні цілі в Україні: зернові склади, лікарні, церкви. І Україна захищається в рамках міжнародного права".
При цьому міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час пресконференції у німецькій столиці підкреслив, що в умовах повномасштабної війни не варто очікувати стрімких змін на полі бою. "Українська війна - це не просто фільм про війну. Іноді мені здається, що громадськість чекає на кінець фільму, - сказав він. - Начебто зараз уже пройшло дві з половиною години фільму і нібито має бути щасливий кінець, герої будуть втомлені, але настане мир. Але це не фільм Це справжня історична трагедія".
Численні військові експерти та посадовці погоджуються, що мінні поля росіян стали головною перешкодою для українського контрнаступу. І як стверджував президент України Володимир Зеленський, затримки у постачанні обіцяної західної техніки дали Кремлю час посилити свої лінії оборони.
Водночас деякі оглядачі кажуть, що масштабні мінування також іноді грають проти самих росіян. "Росіяни так сильно замінували південь, що вони також не можуть просуватися, - сказав виданню Newsweek Марк Войгер, колишній спеціальний радник екскомандувача Сухопутних сил США в Європі генерала Бена Годжеса. - Їхні сили закінчаться на тих самих мінних полях, які вони так сильно, так масово заклали на півдні".
Войгер висловив сумнів, що росіяни якісно позначали на карті свої мінні поля, тож додав, що на півдні вони навряд чи змогли б наступати, навіть якщо український контрнаступ зупиниться, хіба що армія РФ намагатиметься іти в наступ на сході.
Ерік Крамер, співзасновник Групи підтримки оборони України, команди ветеранів із країн Заходу, які навчають українських військових, також розповів Newsweek, що росіяни не роблять мінних карт. "На Заході, у США, щоразу, коли ми розміщуємо мінні поля, має бути розлога карта, яку надають усім, особливо дружнім силам, - пояснив він. - У вас завжди є смуги, через які можна пройти, щоб дружні сили могли пройти".
Натомість росіяни, каже Крамер, хаотично розміщують міни, що перегукується із загальним низькотехнологічним військовим підходом РФ в Україні.
"Вони роблять те ж саме з непрямим вогнем, - сказав Крамер виданню. - Вони стрілятимуть і по своїх, якщо їх атакуватимуть українці. Їм байдуже. Їм просто байдуже щодо людських життів, на відміну від українців".
У статті використано матеріали Reuters.
Саміт BRICS унікальний. Не вдасться оминути питання наслідків російської агресії, каже посолка України в ПАР
У ПАР в Йоганнесбурзі розпочинається кількаденний саміт BRICS, об'єднання п'яти країн: Бразилії, Індії, Росії, Китаю і Південної Африки.
Темою цьогорічного зібрання організатори обрали партнерство для зростання, сталого розвитку та інклюзивної багатосторонності. Як кажуть організатори, учасники будуть обмінюватися думками щодо невирішених викликів і чинної міжнародної ситуації.
Аналітики вказували, що Росія і Китай прагнуть вдихнути нове життя у блок BRICS, щоб показати світові, що існують альтернативи альянсам та інституціям під керівництвом Сполучених Штатів.
Водночас президент Росії Путін до ПАР не приїде і братиме участь у форумі віртуально, бо Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і ПАР була зобов'язана виконати цей арешт. Відсутність Путіна ставить Росію у невигідне становище, кажуть аналітики.
А чого очікувати Україні від саміту BRICS, що може змусити африканські країни переглянути свою позицію щодо російської війни проти України, про це журналісти Української служби Голосу Америки Юлія Ярмоленко й Остап Яриш в ефірі «Брифінгу Голосу Америки» говорили з Любов’ю Абравітовою, посолкою України в ПАР.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.
Голос Америки: Лідери країн-учасниць BRICS, це, зокрема, такі країни як Бразилія, Китай, Індія і сама Південно-Африканська Республіка мають публічно нейтральну позицію щодо російської війни в Україні, але фактично своєю позицією грають на руку Путіну. За вашими очікуваннями, чи здатна Росія на цьому етапі використати це засідання BRICS для того, щоб заручитися більшою підтримкою країн Глобального Півдня?
Росія навряд чи зможе вплинути на позицію країн, які будуть брати участь у саміті
Любов Абравітова, посолка України в ПАР: В першу чергу, ми маємо розуміти, що цьогорічний саміт BRICS свого роду є унікальним не тільки тому, що Путін фізично не може взяти участь в саміті, але і тому що, фактично, всі країни, які сидітимуть за столом переговорів зазнали наслідків збройної агресії Росії в Україні, але беруть участь в одній платформі із країною-агресором, з країною-терористкою. Отже, сам факт того, що ця платформа продовжує існувати в тому ж форматі, в якому вона існувала до того, це вже сигнал, що ці країни не можуть чітко зайняти позицію щодо дотримання норм Статуту Організації Об'єднаних Націй. Водночас ми вважаємо, що Росія навряд чи зможе вплинути на позицію країн, які будуть брати участь у саміті. Південно-Африканська Республіка запросила більше ніж 50 делегацій із різних країн світу. Навряд чи вдасться Росії вплинути на позицію цих країн щодо своєї агресії в Україні.
Г.А.: Ордер на арешт Путіна. Ми знаємо, що через два місяці після рішення Міжнародного кримінального суду, департамент юстиції ПАР під тиском опозиції направив до прокуратури країни офіційний запит на видачу ордера на арешт президента Росії. Наскільки це було важливим рішенням всередині ПАР?
Л.А.: Це було важливе резонансне рішення. Багато політичних сил, громадських організацій голосно виступали за необхідність дотримання Південною Африкою своїх зобов'язань у рамках Римського статуту і як для країни, яка очолює в цьому році BRICS, це був серйозний виклик, який засвідчив те, що в Південній Африці продовжує діяти незалежна судова система, а також ми змогли переконатися в тому, наскільки свобода слова в цій країні має вагу.
Г.А.: Чи буде глобальна продовольча криза темою засідання BRICS? Чи варто очікувати, що країни тиснутимуть на Росію, щоб та повернулася до виконання умов зернової ініціативи? Адже, як ви вже сказали, дуже багато країн відчувають відчули на собі наслідки російської агресії проти України?
Оминути питання російської агресії і наслідків не тільки для країн BRICS, але взагалі для всього світу не вдасться
Л.А.: Ми повертаємося до моєї першої тези про те що цей саміт буде унікальним. Тому що оминути питання російської агресії і наслідків не тільки для країн BRICS, але взагалі для всього світу не вдасться. Напередодні президент Республіки звернувся до нації і в своєму зверненні він окремо приділив увагу необхідності відновлення функціонування зернового коридору в Чорному морі. Отже, мені здається, це питання неминуче буде порушуватися не тільки країнами, які додатково запрошені для участі, але й учасниками BRICS.
Г.А.: ПАР раніше виступила з пропозицією свого мирного плану. Була група африканських лідерів, які приїжджали до Києва та до Москви. Наскільки такі пропозиції можна вважати щирими?
Л.А.: Ми бачили з вами впродовж останнього часу різні так звані мирні ініціативи. До всіх країн, включно з Південною Африкою, чітко доведено нашу позицію, що єдиною формулою, за якою буде досягнуто миру, це є формула президента Зеленського, яка складається з 10 пунктів. Південна Африка справді представила декілька пунктів, які якраз можуть увійти саме до нашої мирної формули. Ми говоримо про повернення українських дітей із Росії, обмін військовополоненими. Ось ці питання Південно-Африканська Республіка ініціативно запропонувала обговорювати як з Україною, так і з Росією. До речі, знову таки ж, у своєму зверненні до нації напередодні, президент Рамафоса зазначив, що Південна Африка має намір продовжувати зазначену ініціативу.
Г.А.: За останні півтора року повномасштабної війни, чи взагалі змінювалась позиція Південно-Африканської влади і, власне, людей щодо російської війни проти України?
Л.А.: Це правильно поставлене запитання. Ми бачимо, що суспільство Південної Африки дуже фрагментовано ставиться до агресії Росії в Україні і слід відрізняти позицію громадян Південної Африки від позиції, яку займає уряд країни.
Ми можемо зазначити декілька етапів, впродовж яких думка південноафриканців еволюціонувала. Все почалося з 24 лютого минулого року. Цей етап був шоковим. Коли пересічний південноафриканець міг дати оцінку тому, що відбувається, із новин, які транслювалися в засобах масової інформації, але, на жаль, не мав бази знань щодо історії відносин України і Росії, щодо української самобутності, історії, культури. Тобто, оцінити причини і навіть можливі наслідки для себе цієї агресії вони тоді не могли.
Більшість населення Південної Африки підтримує Україну і солідарна з народом України
Далі був інший етап, коли йшло багато інформаційної роз'яснювальної роботи, коли поставали питання саме архівно-історичного характеру. Люди стали більш обізнаними і думка поступово змінювалася і змінювалася вона на підтримку України. На сьогодні, мені здається, ми можемо, відповідно до різних опитувань, констатувати, що більшість населення Південної Африки підтримує Україну і солідарна з народом України. Позиція країни, позиція уряду Південної Африки нам з вами відома. Вона полягає в тому, що країна займає нейтральну позицію і дотримується політики неприєднання.
Г.А.: Які саме аргументи найкраще діють у спілкуванні з посадовцями та з простими громадянами Південної Африки?
Україна сьогодні бореться за право на свободу, за демократію, за право на існування і це дуже близько як до пересічного південноафриканця, так і для будь-якого політика в країні
Л.А.: Є специфіка в Південній Африці. Ми із історії знаємо, як вся країна виборювала своє право на демократію, на свободу і підтримувала в африканських країнах визвольні рухи. Отже, політика, яку сьогодні веде Росія, це політика неоколоніалізму, проти якої фактично ці країни і боролися. А ми говоримо про те, що Україна сьогодні бореться за право на свободу, за демократію, за право на існування і це дуже близько як до пересічного південноафриканця, так і для будь-якого політика в країні. Тобто, нам не треба винаходити якісь аргументи. Росія створила сама своїми руками це середовище, в якому вона ж виглядає дуже сумно. І для африканських країн знайти виправдання її дій фактично неможливо.
Г.А.: Повернімося до саміту BRICS . Цього разу темою обрали прагнення до мультикультурності. Ми знаємо, що Росія намагається використати власне цю тему для того, щоб на свій бік привернути більше країн, говорячи про те, що треба протиставити щось гегемонії Заходу. Як ви вважаєте, чи ці наративи можуть зрезонувати в такій країні як Південно-Африканська Республіка більше ніж, скажімо, наративи, які порушує Україна про прагнення до свободи?
Л.А.: Ми маємо розуміти, що всі країни BRICS мають дуже різні позиції щодо цілей і мети організації. Частина з них, більше орієнтуються на економічну складову, частина з них намагається перетворити цей блок більш у політичний і протиставити себе заходу. Але що цікаво, що єдиної позиції в країнах цієї п'ятірки щодо того, яким чином це має відбуватися, який кут має прийняти цей саміт, немає. І це, напевно, і не дозволить цим країнам перетворити цю організацію на таку, яку можна протиставити країнам Заходу. Крім того, багато з них, в тому числі Південна Африка, дуже тісно взаємодіють з Європейським Союзом, зі Сполученими Штатами, їхні економіки дійсно пов'язані і це не є логічним, популярним кроком, напевно, для Південної Африки.
Папа Римський та головний генерал США обговорили війну РФ в Україні
21 серпня (Reuters) – Папа Франциск і генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, обговорили війну в Україні та можливості для досягнення миру.
За словами речника Міллі, полковника Дейва Батлера, Міллі, який є католиком, після аудієнції у Ватикані в понеділок, сказав журналістам, які подорожували з ним, що цей візит для нього дуже багато означає.
Генерал, який відвідує кілька європейських країн, сказав, що Папа Римський глибоко стурбований загибеллю людей в Україні, особливо мирних жителів, після вторгнення Росії в лютому 2022 року.
Міллі різко критикував Москву за розгортання «кампанії терору» проти мирного населення в Україні, в тому числі удари по цивільній інфраструктурі.
Рішучий прихильник захисту України від російських військ, 65-річний Міллі підтримав надання Україні зброї на мільярди доларів. Франциск засудив міжнародну торгівлю зброєю в цілому, але минулого року заявив, що для країн є морально законним постачати зброю в Україну, щоб допомогти країні захиститися від російської агресії.
За традицією приватних папських аудієнцій, Ватикан включив зустріч до розкладу Папи, але не повідомив подробиці обговорення.
Генерал США, який планує піти у відставку пізніше цього року у листопаді говорив, про невелику ймовірність швидкої військової перемоги України і підкреслив можливість політичного рішення для припинення бойових дій.
Франциск попросив президента України Володимира Зеленського бути відкритим до діалогу з Росією, але Зеленський хоче, щоб Ватикан підтримав мирний план Києва, який передбачає відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ і припинення бойових дій, а також відновлення державного кордону України.
Тим часом 86-річний Папа направив до Києва, Москви та Вашингтона власного посланника миру, італійського кардинала Маттео Дзуппі, насамперед для обговорення гуманітарної допомоги та повернення українських дітей.
За оцінками Києва, з лютого 2022 року майже 19 500 дітей було вивезено до Росії або окупованого Росією Криму, що Україна називає незаконною депортацією.
Представники Ватикану кажуть, що Дзуппі незабаром вирушить до Пекіна, щоб спробувати заручитися підтримкою Китаю.
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