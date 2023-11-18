США у грудні проведуть американсько-українську конференцію для збільшення виробництва зброї

Уряд Сполучених Штатів планує провести спільну дводенну американсько-українську конференцію з питань оборонно-промислової бази для «значного збільшення виробництва зброї».

На конференцію, яку організовує американський уряд, зберуться представники промисловості та урядів двох країн з метою “вивчення можливостей спільного виробництва та іншої промислової співпраці в Україні”.

Про це у п’ятницю, 17 листопада, повідомила прессекретарка Ради національної безпеки США Едрієн Вотсон.

Повідомлення пролунало на тлі сумнівів щодо ухвалення нового пакету оборонної допомоги Україні у Конгресі США.

Конференція відбудеться 6-7 грудня цього року, і є “частиною зусиль уряду США зі значного збільшення виробництва зброї для підтримки боротьби України за свободу та безпеку”, кажуть організатори.

У конференції з американського боку візьмуть участь представники Ради національної безпеки, Міністерств оборони й торгівлі, Державного департаменту США. Українська сторона буде представлена гостями з Офісу президента, а також Міністерств оборони, стратегічної промисловості та закордонних справ, йдеться у повідомленні Вотсон.

Як повідомляє вебсайт Inside Defense, на початку цього тижня керівник відділу закупівель Пентагону Білл Лаплант прокоментував майбутню конференцію під час свого виступу на саміті Politico Defence, зазначивши, що Пентагон має намір допомогти Україні у розбудові внутрішньої оборонно-промислової бази.

“Кожен хоче допомогти українцям розбудувати їхні власні спроможності”, — цитує Лапланта Inside Defense.

Своєю чергою, Вотсон додала, що конференція продовжить роботу Міжнародного форуму оборонної промисловості, організованого Україною 29 вересня цього року.

Захід покликаний “підтвердити довгострокові зобов’язання США щодо американської оборонно-промислової бази, економічного відновлення України, а також спільне зобов’язання посилити промислову співпрацю, співпрацю в галузі озброєнь і безпеки між обома націями”.

Як повідомляє агентство Bloomberg, нова допомога США для України ризикує перенестися на середину грудня, а можливо, і довше, що ставить під сумнів здатність Вашингтона підтримувати потік зброї, яку, як вважає адміністрація Байдена, і український уряд, є життєво важливою.

Прихильники України в Конгрес і ведуть важку боротьбу за великий пакет допомоги, доля якого зараз переплетена з партійною боротьбою за прикордонну політику та відірвана від обов’язкових законопроєктів, які спонукали б до швидких дій, зауважує агентство.