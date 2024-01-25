США і Британія ввели санкції проти лідерів єменських хуситів за напади на цивільні судна у Червоному морі

Сполучені Штати та Велика Британія оголосили у четвер, 25 січня, про запровадження санкцій проти лідерів єменських хуситів у зв’язку з нападами на торгові судна, що прямують Червоним морем.

У пресрелізі, поширеному на вебсайті Міністерства фінансів США, зазначено, що під санкції потрапили 4 особи з-поміж лідерів хуситів.

Серед них - Мохамед аль-Атіфі (аль-Атіфі), так званий хуситський “міністр оборони”, Мухаммад Фадл Абд аль-Набі (аль-Набі), так званий “командувач” морських сил хуситів, Мухаммад Алі аль-Кадірі (аль-Кадірі), “головнокомандувач силами берегової оборони” та “директор військово-морського коледжу хуситів”, та Мухаммад Ахмад аль-Талібі (аль-Талібі), так званий “директор із закупівель” хуситів.

Коментуючи подію, заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки США Браян Нельсон заявив: “Постійні терористичні атаки хуситів на торговельні судна та їхні цивільні екіпажі, які законно проходять через Червоне море та Аденську затоку, загрожують порушити міжнародні ланцюги постачання і свободу судноплавства, що має вирішальне значення для глобальної безпеки, стабільності та процвітання. Сьогоднішні спільні заходи зі Сполученим Королівством демонструють наші колективні дії щодо залучення всіх органів влади, щоб зупинити ці атаки”.

Хусити, яких підтримує Іран, здійснювали напади на цивільні судна біля берегів Ємену з жовтня 2023 року, як відповідь на війну Ізраїля проти ХАМАСу, що почалася після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня.

Зокрема, хусити завдали численних ударів за допомогою ракет і безпілотників по суднах, що прямували Червоним морем та навколишніми водними шляхами, влучивши та завдавши шкоди кільком з них, зазначено в пресрелізі Міністерства фінансів. Також у листопаді хусити захопили торгове судно Galaxy Leader в Червоному морі.

Раніше в січні 2024 року адміністрація президента Джо Байдена назвала хуситів терористичною групою.

Санкції, накладені США на хуситських лідерів, блокуватимуть їх доступ до американської власності та банківських рахунків і перешкоджатимуть бізнесу з американськими компаніями та особами.

У заяві, оприлюдненій у зв’язку із запровадженням санкцій, речник Державного департаменту США Метью Міллер зазначив, що терористичні напади хуситів порушили міжнародні ланцюги постачання й навігаційні права та свободи у Червоному морі.

“Сполучені Штати зобов’язані захищати міжнародну комерційну торгівлю та вживати заходів разом з нашими союзниками та партнерами для забезпечення безпеки цих критичних водних шляхів”, - додав Міллер.

Втім, як зазначає видання The Washington Post, лідери хуситів зазвичай мають небагато активів у межах досяжності влади США, на які могли б вплинути санкції. Водночас аналітики з питань Близького Сходу вважають, що санкції можуть мати вплив, просто нагадуючи хуситським лідерам, “що США знають, хто вони такі, і, можливо, стежать за ними”.

Видання The Hill пояснює, що, згідно з заявами американського уряду, теперішні санкції є прямою відповіддю на військову загрозу з боку хуситів, а відтак вони можуть бути скасовані, якщо напади на цивільні судна біля берегів Ємену припиняться.