США приєдналися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Сполучені Штати приєднуються до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, щоб підтримати безпечне повернення всіх українських дітей, які були незаконно депортовані або примусово передані Росією, і переконатись, що відповідальні за це понесуть покарання.

У Держдепі також підтримали "Спільну декларацію про створення Міжнародної коаліції за повернення українських дітей", видану раніше Канадою та Україною.

Як раніше узгодили Канада й Україна, "коаліція фокусуватиметься на сприянні поверненню українських дітей, зокрема виявленні місцеперебування незаконно депортованих і примусово переміщених юних громадян України, розробці механізмів їх повернення, участі у відповідних дипломатичних переговорах".

"Ще одним ключовим питанням є забезпечення доступу до правосуддя для дітей – жертв і свідків злочинів, притягнення винних в організації незаконних дій щодо українських дітей до юридичної відповідальності", - повідомляв Офіс президента Зеленського.

До Міжнародної коаліції за повернення українських дітей раніше офіційно долучились Бельгія, Велика Британія, Данія, Коста-Рика, Нідерланди та Німеччина та ще понад 20 держав.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Ордери, видані судом в Гаазі, звинувачують Путіна у воєнному злочині примусової депортації населення - дітей з окупованих територій України до Російської Федерації.

Україні вдалося встановити імена майже 20 тисяч дітей, яких викрала Росія, заявив 20 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників слухання Гельсінської комісії США.

Утім, українська влада припускає, що може йтися про 200-300 тисяч незаконно вивезених дітей, адже точної кількості неповнолітніх депортованих українців зараз неможливо встановити. Україні вже вдалося повернути 388 дітей.