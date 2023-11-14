Білий дім: Джо Байден скаже Сі Цзіньпіну, що США і надалі підтримуватимуть Україну

На зустрічі з керівником Китаю Сі Цзіньпіном президент США Джо Байден говоритиме про події в Україні. Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі журналістам на борту Air Force One у вівторок 14 листопада.

“Розмова ще не відбулась і я не хочу забігати наперед. Думаю, вони, безумовно, будуть говорити про те, що відбувається в Україні і президент чітко дасть зрозуміти, що ми будемо й надалі підтримувати Україну проти російської агресії”, – заявив Кірбі про зустріч лідерів США та Китаю, заплановану на 15 листопада.

Думаю, вони, безумовно, будуть говорити про те, що відбувається в Україні і президент чітко дасть зрозуміти, що ми будемо й надалі підтримувати Україну

Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США також наголосив, що Китай міг би зіграти певну роль, допомагаючи США підтримувати Україну, а також сприяти просуванню бачення президента України Володимира Зеленського стосовно справедливого миру в Україні.

Також Кірбі наголошував, що як очікується, ще однією темою розмови між президентами США та Китаю стане ситуація на Близькому Сході.

"Безумовно, ми вітали б можливості, щоб Китай захотів бути корисним в наданні підтримки Ізраїлю, необхідної для його захисту, а також для надання гуманітарної допомоги тим, хто її потребує", – наголосив Кірбі.

Зустріч Джо Байдена і Сі Цзіньпіна відбудеться 15-го листопада на полях форуму АТЕС в Сан-Франциско.

Це буде перший візит Сі до Сан-Франциско відтоді, як він був молодим лідером Комуністичної партії. Гучних оголошень після зустрічі Байдена і Сі не очікується, але на порядку денному не бракує складних питань.

Зокрема, кажуть оглядачі, Байден, ймовірно, звернеться до Сі, щоб той вплинув на Північну Корею, яка наростила темпи випробувань балістичних ракет та, за заявами США, здійснює поставки боєприпасів Росії для війни в Україні.

Очікується, що президент США також повідомить Сі Цзіньпіну, що він хотів би, щоб Китай вплинув на Іран, щоб чітко дати зрозуміти, що Тегеран або його ставленики не повинні вживати дій, які можуть призвести до розширення війни Ізраїлю та ХАМАСу.

Востаннє Байден і Сі зустрічалися майже рік тому на полях саміту Групи 20 на Балі в Індонезії. Під час майже тригодинної зустрічі Байден прямо заперечував проти “примусових і все більш агресивних дій” Китаю щодо Тайваню та обговорював вторгнення Росії в Україну, а також інші питання.

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