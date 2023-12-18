Блінкен: "Фінляндія як ніхто знає, що на кону для України"

США та Фінляндія підписали угоду про оборонне співробітництво. Договір Defence Cooperation Agreement (DCA) уможливить присутність і тренування американських сил та попереднє розміщення американської оборонної техніки на території Фінляндії.

"Домовленості укладені передусім, щоб захищати"

Виступаючи перед пресою на церемонії підписання угоди, державний секретар США Ентоні Блінкен назвав це історичним кроком у співпраці між двома країнами та привітав вступ Фінляндії до НАТО. "Сьогодні НАТО більше, сильніше та більш об'єднане, ніж будь-коли за всю 75-річну історію, й це зокрема й завдяки вступу Фінляндії, й скоро Швеція приєднається також", - сказав головний американський дипломат.

Фінляндія робить значний внесок до альянсу

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України Фінляндія стала найновішим членом НАТО, а Швеція очікує на завершення процесу вступу до альянсу.

"Фінляндія робить значний внесок до альянсу, ділиться технічним досвідом, приймаючи й проводячи військові навчання НАТО, відповідаючи й перевищуючи мету НАТО витрачати принаймні 2% ВВП на оборону", - розповів Блінкен.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що США - ключовий стратегічний союзник Гельсінкі, але й також найважливіший торговельний партнер. "Вступ у НАТО разом із DCA дає нам імпульс підняти співпрацю між США та Фінляндією до наступного рівня. Інший гарний приклад - це наша технологічна співпраця, що стала невіддільною частиною наших відносин. В цій царині ми віддані поглибленню наших зв'язків іще далі", - сказала урядовиця.

"DCA дає нам можливість діяти спільно в усіх ситуаціях і підсилює безпеку північноєвропейського та балтійського регіонів. Як союзник НАТО, Фінляндія збереже потужну національну оборону, що посилить НАТО. Я хочу підкреслити нашу сильну відданість альянсу та його безпеці в цілому. Вступ Швеції до НАТО - без затримок - є пріоритетом для нас", - заявила вона.

Вступ Швеції до НАТО - без затримок - є пріоритетом для нас

Говорячи про важливість колективного захисту союзників на тлі російської повномасштабної агресії проти України, держсекретар заявив: "Автократи, які хочуть перекроїти кордони однієї держави силою, практично напевне там не зупиняться. І саме тому ми продовжимо працювати разом, щоб захистити демократичні цінності, незалежність і суверенітет. НАТО й домовленості, як нинішня, створені, щоб передусім захищати".

"Україна.. бореться... за наші спільні цінності"

Значну частину промови Блінкен присвятив тому, наскільки важливо підтримувати Україну, підкресливши, що Фінляндія надає значну гуманітарну, а також воєнну підтримку Києву в обороні від російської агресії.

"Американська допомога - критично важлива для того, щоб Україна могла побудувати власну спроможність стати на ноги - у військовому, економічному й демократичному вимірах, щоб переконатись, що загарбницька війна Путіна залишається стратегічною поразкою. Ми продовжимо працювати із Конгресом, щоб затвердити запит президента Байдена на додаткове фінансування, що є життєво важливим для такого результату", - сказав він.

агресивна війна Путіна залишається стратегічною поразкою

"Напавши на Україну, Росія зробила монументальну стратегічну помилку. Продовження потужної підтримки України залишається ключовим пріоритетом для нас, - сказала Валтонен. - ЄС прийняв історичне рішення розпочати переговори про вступ України, ми просуватимемо угоди щодо довготривалої військової та фінансової підтримки України якомога швидше. Зрештою, Україна не лише бореться за свої суверенітет і свободу, а й за наші спільні цінності".

Блінкен додав: "Як я казав під час візиту до Гельсінкі, Фінляндія як ніхто знає, що на кону для України. У 1939 році фіни також зіткнулись із російським вторгненням, й довели, що вільний народ може чинити неймовірно потужний і стійкий опір. Ваша історія також служить нагадуванням про те, чому так важливо, щоб ми всі продовжували підтримувати Україну".

Посилення безпеки у Європі

У Кремлі також відреагували на укладання оборонної домовленості між США та Фінляндією. Напередодні президент Росії Владімір Путін неправдиво заявив, що Захід нібито "затягнув" Фінляндію в НАТО, і попередив про "проблеми", які виникнуть у відносинах Москви й Гельсінкі, і сказав, що наказав створити новий Ленінградський військовий округ у регіоні, що межує з Фінляндією, пише Радіо Свобода.

Ваша історія також служить нагадуванням про те, чому так важливо, щоб ми всі продовжували підтримувати Україну

Раніше оборонні угоди зі США підписали Норвегія, Швеція, Болгарія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина та Естонія, а така ж угода із Данією буде підписана цього тижня. "Зараз ми маємо угоди про оборонну співпрацю, що простягаються від Північної до Південної Європи, від Норвезького моря до Чорного моря, надаючи безпеку й стабільність народам по всьому континенту, і разом ми також підтримуємо Україну", - сказав Блінкен.

Також, як повідомляв Голос Америки, у понеділок міністри оборони Німеччини та Литви підписали угоду про перше постійне розміщення німецьких військ за кордоном після Другої світової війни. Німецька бригада у приблизно 4800 солдатів буде дислокована у Литві неподалік російського кордону бригаду й стане повністю боєздатною у 2027 році.