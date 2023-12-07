Есмінець США збив над Червоним морем черговий дрон хуситів

Есмінець американського Військово-морського флоту USS Mason збив у середу безпілотний літальний апарат повстанців-хуситів у Ємені, союзників Ірану. Це черговий випадок перехоплення військовим кораблем США повітряних безпілотників і ракет на Близькому Сході за останні тижні, пише Navy Times.

У коментарі виданню військовий посадовець повідомив: "Ми можемо підтвердити, що USS Mason збив літальний апарат без екіпажу, який вилетів з районів Ємену, контрольованих хуситами, о 10:20 ранку (за єменським часом) 6 грудня в південній частині Червоного моря. Збитків або поранень американському обладнанню чи персоналу не було".

Як і в інших нещодавніх епізодах, посадовець сказав, що безпілотник прямував до есмінця, але його ціль незрозуміла.

Для того, щоб забезпечити проходження суден в Червоному морі, США розглядають можливість організувати міжнародний супровід суден, повідомляють ЗМІ.

Днями американський військовий корабель і кілька комерційних суден зазнали нападу в Червоному морі, повідомили у Пентагоні. Пізніше єменські повстанці-хусити – угруповання "Ансар-Аллах" − заявили про напади на два кораблі. Хусити заявили, що завдавали ударів по кораблях, пов’язаних з Ізраїлем, але не визнали, що ціллю був корабель ВМС США.

У розпал війни між Ізраїлем і ХАМАСом хусити здійснили серію нападів на судна в Червоному морі, а також запускали безпілотники та ракети по Ізраїлю.

Наприкінці минулого місяця Пентагон заявив, що хусити випустили принаймні одну балістичну ракету в загальному напрямку USS Mason в Аденській затоці, коли той відповів на сигнал лиха від пов'язаного із Ізраїлем комерційного судна Central Park. Тоді військове керівництво США заявило, що ані USS Mason, ані Central Park, не були цілями.

USS Mason є частиною авіаносної ударної групи Dwight D. Eisenhower, яка вирушила з Норфолка у жовтні для розгортання на Близькосу Сході. До складу групи входить ракетний крейсер USS Philippine Sea і есмінець USS Gravely. Вони приєдналися до авіаносної ударної групи USS Gerald R. Ford, яка прибула в регіон 10 жовтня. До складу групи, крім самого авіаносця, входять ракетний крейсер USS Normandy і чотири есмінці класу Arleigh Burke.

Також 5 листопада США перекинули на Близький Схід атомну субмарину типу Ohio. Більшість підводних човнів такого типу здатні нести на борту міжконтинентальні балістичні ракети Trident.