У Червоному морі атакували есмінець та комерційні кораблі США

Американський військовий корабель і кілька комерційних суден зазнали нападу в неділю в Червоному морі, повідомили агентству AP у Пентагоні. Пізніше єменські повстанці-хусити – угруповання «Ансар-Аллах» −заявили про напади на два кораблі, за їх словами, пов’язаними з Ізраїлем, але не визнали, що ціллю був корабель ВМС США.

Як зазначає агенство, ця атака потенційно стала серйозною ескалацією серії морських атак на Близькому Сході, пов'язаних із війною Ізраїлю та ХАМАСу, визнаного у США терористичною організацією.

«Ми знаємо про повідомлення про атаки на USS Carney та комерційні судна в Червоному морі та надамо інформацію, щойно вона стане доступною», — повідомили в Пентагоні Associated Press.

USS Carney — есмінець типу Arleigh Burke. Поки не відомо, які пошкодження, якщо такі були, судна отримали в результаті атак.

Раніше британські військові заявили про ймовірну атаку безпілотників і вибухи в Червоному морі, не уточнюючи подробиць.

Пентагон не вказав, звідки, на його думку, вівся вогонь. Однак військовий речник хуситів генерал Ях'я Сарі взяв на себе відповідальність за атаки, заявивши, що перше судно було вражено ракетою, а друге - безпілотником, перебуваючи в протоці Баб-ель-Мандеб, що з'єднує Червоне море з Аденською затокою. Він заявив, що кораблі нібито проігнорували попередження хуситів перед нападом. Сарі не згадав, що напад був здійснений проти військового корабля США.

«Збройні сили Ємену продовжують перешкоджати ізраїльським кораблям проходити в Червоному морі (і Аденській затоці), доки не припиниться ізраїльська агресія проти наших непохитних братів у Смузі Гази», - сказав Сарі. - Єменські збройні сили знову попереджають усі ізраїльські кораблі або кораблі, пов'язані з ізраїльтянами, що вони стануть законною ціллю, якщо порушать те, що зазначено в цій заяві».

Сарі ідентифікував перше судно, на яке напали, як балкер Unity Explorer під прапором Багамських островів, який належить британській фірмі, одним із офіцерів якої є Ден Девід Ангар, який живе в Ізраїлі. Другим був контейнеровоз під панамським прапором під назвою «Номер 9», який пов'язаний з Bernhard Schulte Shipmanagement. Зв'язатися з менеджерами двох суден для коментаря не вдалося.

Ізраїльські видання ідентифікували Ангара як сина ізраїльського мільярдера-судноплавця Авраама Ангара.

У розпал війни хуси здійснили серію нападів на судна в Червоному морі, а також запускали безпілотники та ракети по Ізраїлю.