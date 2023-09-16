Путін просив НАТО у Бухаресті не приймати Україну і Грузію, бо це «послабило б його позиції» – колишній прем’єр Словенії Янез Янша

«Україна повинна перемогти, оскільки непокаране зло завжди повертається» – під таким заголовком очільник Словенської демократичної партії, тричі прем’єр-міністр Словенії Янез Янша описав зокрема перебіг саміту НАТО у Бухаресті у 2008 року, у якому він брав участь разом з лідерами країн альянсу.

“Президент США Джордж Буш і я сиділи в кутку великого конференц-залу... Ми узгоджували порядок денний майбутньої зустрічі ЄС-США, організованої Словенією під час її першого головування в Раді ЄС у червні того року. В іншому кутку кімнати засідань сиділи канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Ніколя Саркозі та держсекретар США Кондоліза Райс”, – описує Янша саміт НАТО 2008 року, на якому Україна, як і Грузія, так і не отримала бажаного Плану дій щодо членства в НАТО.

За його словами, президент Буш прокоментував, що йому "не здається логічною позиція деяких європейських членів НАТО проти розширення, коли, зрештою, це приносить додаткову безпеку, зокрема, європейському крилу альянсу”. Буш, за словами Янші, сподівався, що “Кондоліза [Райс] зможе переконати Меркель і Саркозі”.

“Проти (вступу) України та Грузії виступила Російська Федерація, яка, звісно, як не член [НАТО] не мала права вето, але мала підтримку Німеччини та Франції”, – пише політик.

Далі він описує виступ президента Путіна, якого було запрошено до Бухареста: “На двосторонніх зустрічах і на робочій вечері з усіма лідерами він влаштував шоу, яке можна підсумувати таким повідомленням: “РФ є рівноправним партнером США і ЄС. Вона співпрацює з НАТО у формі консультативних органів і, зокрема, у війні з тероризмом, і відкрила свій повітряний простір для літаків союзників, які беруть участь в операціях в Афганістані. Цей крок не зустрів схвалення серед російської громадськості, що робить його (президента Путіна) позицію як “друга Заходу” нестабільною”.

Путін, пише Янша, заявив, що початок процесу членства України та Грузії в НАТО “ще більше послабить його позиції і на зміну може прийти “хтось, хто є набагато меншим партнером Заходу”. Тому Путін просив лідерів у Бухаресті не розпочинати процес членства обох країн у НАТО.

Польща та країни Балтії попереджали, що не слід піддаватися плану Путіна, пише Янша, “США були з нами. Але Німеччина та Франція наполягали на тому, щоб не ухвалювати це рішення”.