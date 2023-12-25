“Чи це останнє Різдво у вільній Україні” – американські сенатори у різдвяні дні твітують про Україну

Затвердження додаткової допомоги Україні буде серед найбільш нагальних питань для обговорення в американському Конгресі в січні. Відсутність згоди щодо внутрішньополітичних питань, зокрема щодо імміграції, завадила демократам та республіканцям узгодити нове законодавство до кінця сесії в 2023 році. Обидві партії звинувачують одна одну в перешкоджанні домовленості.



“Від республіканців у Конгресі залежить, чи буде це останнє Різдво у вільній Україні”, – так написав у мережі X (колишній Твіттер) сенатор-демократ Кріс Мерфі у день Різдва, коментуючи голосування, яке Конгресу ще належить провести щодо підтримки України.

Сенатор Мерфі поширив фото українського храму, постраждалого від обстрілів під час російського вторгнення – Святогірської лаври. Свято-Успенська Святогірська лавра на Донеччині стала однією із майже сотні релігійних об’єктів, пошкодження яких росіянами задокументувало ЮНЕСКО.

Чоловічий монастир УПЦ (МП), розташований на території Святогірського історико-архітектурного заповідника, вважався одним із п’яти найсвятіших місць Російської православної церкви, нагадує Радіо Свобода.

Раніше, як повідомляв Голос Америки, Святогірська Лавра була домом для біженців після вторгнення Росії до України 2014 року.

“Ми обов'язково повинні відновити допомогу наступного року”, – висловився зі свого боку ще один сенатор-демократ Марк Ворнер.

“Думаючи сьогодні про всіх українців, які святкують Різдво, скільки з них втратили близьких, домівки, засоби до існування та громади через абсолютно несподіване вторгнення”, – пише він.

Натомість сенатор-республіканець Ліндсі Грем твітував 24 грудня: “Досягнення справжньої безпеки на кордоні є ключем до нового фінансування для України”.

“Ми повинні змінити невдалу політику адміністрації Байдена, щоб захистити наш порушений кордон”, – додав Грем.

Сенатор-демократ Майкл Беннет наприкінці робочого року Конгресу 19 грудня підсумував:

“Сьогодні ввечері Сенат пішов додому на свята, так і не досягнувши угоди про фінансування боротьби України за демократію".

"Я глибоко розчарований, але продовжу працювати із Чаком Шумером [лідер більшості у Сенаті, демократ, - ред.] і Мітчем Макконнеллом [лідер республіканської меншості, - ред.], щоб прийняти цей закон у новому році”, - написав Беннет.