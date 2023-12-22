Конгрес США не продовжив дію закону про ленд-ліз. Як це вплине на допомогу Києву 

Минулого четверга, 14-го грудня, Конгрес проголосував за оборонний бюджет США (NDAA), із якого прибрали пункт щодо продовження дії ленд-лізу. Фактично дія цього закону завершилась у вересні 2023-го.

У чорновому варіанті законопроєкту Палата Представників пропонувала продовжити дію закону про ленд-ліз іще на один рік, до кінця 2024-го. Однак Сенат не включив цей пункт у фінальну версію, із чим у кінцевому результаті погодилась і нижня Палата. "The House recedes", йдеться у фінальному тексті документа, що означає "Палата Представників поступається".

Про те, що президент США має повноваження виділити додаткову оборонну підтримку Україні, Голосу Америки розповів Скотт Куллінане, старший радник зі зв’язків з державними органами у громадській організації Razom for Ukraine.

"Білому Дому насправді не потрібен законопроєкт про ленд-ліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію ленд-лізу у Сенаті. Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву. Але нині Пентагону бракує коштів для поповнення власних запасів, у разі якщо адміністрація вирішить піти на такий крок. Відтак Пентагон радить спочатку отримати додаткове фінансування для допомоги Україні, щоб Америка не вичерпувала власні оборонні запаси", - пояснив Куллінан.

Адміністрація Білого Дому, а також американські законодавці та українські посадовці, раніше заявляли, що проголосований на початку 2022-го року закон про ленд-ліз для України мав би бути своєрідною подушкою безпеки, опцією, яку можна було б застосувати у випадку непогодження допомоги Україні.

"Ленд-ліз - це додатковий інструмент, який ми, сподіваюсь, будемо застосовувати активніше в разі потреби, коли ми будемо бачити, що завершуються кошти з інших програм", - пояснювала посолка України в Сполучених Штатах, Оксана Маркарова в інтерв’ю для Голосу Америки іще у липні 2022-го.

Іншим додатковим фінансовим джерелом допомоги Україні може стати передача арештованих російських активів.

Видання The New York Times, посилаючись на американських урядовців, повідомляє, що план, як конфіскувати та передати Україні заморожені російські активи, можуть оголосити вже у лютому 2024-го.

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