Студія Вашингтон. Допомога Україні від Конгресу: коли чекати
Сьогодні в Студії Вашингтон. Сенат США не встигне проголосувати цього року за безпекові витрати, що включають додаткове фінансування для України та зміцнення безпеки кордону США. Після ряду переговорів щодо міграційного законодавства, від якого зараз залежить додаткова допомога Україні, лідери демократів та республіканців у Сенаті заявили, що продовжать перемовини вже наступного року. Коли саме варто очікувати на розгляд допомоги Україні та які виклики окрім допомоги Україні стоятимуть перед законодавцями вже у наступному році?
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