Американські сенатори Шагін і Вікер озвучили небезпеки Росії та аргументи про підтримку України Сполученими Штатами

Американські сенатори – демократка Джин Шагін і республіканець Роджер Вікер озвучили небезпеки Росії та аргументи на користь підтримки України Сполученими Штатами у серії інтерв’ю Центру аналізу європейської політики (CEPA) “Виграти війну. Виграти мир”.

“Тим людям, які думають, що нам не потрібно турбуватися про Росію, я можу сказати … є причина, чому Фінляндія та Швеція вирішили, що хочуть приєднатися до НАТО зараз. Це тому, що є загроза з боку [президента РФ] Володимира Путіна… Китай, Іран і Північна Корея також спостерігають”, – сказала сенаторка Шагін.

Щодо війни вона також наголосила: “Йдеться не лише про територіальну цілісність України. Йдеться про те, чи збираємося ми в демократичному світі стати і сказати, що авторитарні режими не можуть просто атакувати іншу країну”.

“Те, що відбувається у Європі, впливає не лише на Європу. Це впливає на весь інший світ, зокрема, на те, що вони [лідери країн, - ред.] роблять в Азії”, – сказала Шагін.

Однією з найскладніших для подолання проблем сенаторка вважає дезінформацію, наводячи у приклад ситуацію довкола розслідування збитого російською ракетою літака MH17 у 2014 році над Україною.

Шагін також зауважила про наростаючу небезпеку у Чорноморському регіоні та розповіла про участь у підготовці законопроєкту про безпеку в Чорному морі (Black Sea Security Act).

“Підтримка [Сполученими Штатами, - ред.] України допомагає нам у боротьбі з одним із наших головних противників у всьому світі, а це Росія”, – сказав своєю чергою під час конференції “Виграти війну. Завоювання миру” сенатор-республіканець Роджер Вікер.

Він наголосив, що підтримка України насправді відповідає інтересам національної безпеки США та глобальної стабільності. А своїм колегам-політикам, які заявляють, що “розподіл тягаря є важливим” і Європі, Канаді, Австралії “потрібно робити більше” нагадав, що у за обсягами допомоги Україні відповідно до свого ВВП інші країни зробили більше, ніж Сполучені Штати. “І це добре, – каже Вікер. – Ми раді допомогти, але ми взяли з собою наших друзів. І наші союзники разом зробили внесок більше ніж ми”.

Обоє сенаторів отримали нагороду від Центру аналізу європейської політики (CEPA) Freedom Fighter Awards 2023, зокрема за активну підтримку України. Як повідомляв Голос Америки, CEPA вручила нагороду і лідеру республіканців у Сенаті Мітчу Макконнеллу, відзначивши його стійке лідерство та підтримку України.

Макконнелл також навів аргументи на користь допомоги США Україні, а щодо її співвідношення із ВВП країни наголосив: “Це справді мала частка, яку ми надаємо для цих зусиль в Україні. Якщо Путін виграє, наступною буде країна НАТО. І я думаю, що набагато розумніше зупинити це вторгнення, виштовхнути його, і єдині, хто готовий брати участь у цьому, – це самі українці”.