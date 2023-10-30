США розглядають варіанти, як стримати розростання війни між Ізраїлем та ХАМАСом на Близький Схід

США працюють над тим, щоб надіслати Ірану “рішучий” сигнал стримування через загрозу поширення воєнного конфлікту на Близькому Сході.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі у понеділок в ефірі CNN заявив, що Вашингтон, в разі необхідності, діятиме, щоб захистити свої війська та американські об’єкти.

"Ми довели, що будемо вдаватись до ударів і діятимемо, щоб забезпечити це. Це сильний сигнал, що Іран повинен йти геть. Ми серйозно ставимось до цих зобов'язань”, – сказав Джон Кірбі.

В неділю, 29 жовтня, президент Ірану заявив, що Ізраїль "перетнув червоні лінії", і це "може змусити всіх вжити заходів".

А міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахян попередив, що бомбардування Ізраїлем Сектору Гази може мати далекосяжні наслідки, мовляв, якщо Ізраїль не припинить свої авіаудари, "дуже ймовірно, що буде відкрито багато інших фронтів". Пізніше глава МЗС Ірану додав: "Цей варіант не виключений і це стає все більш імовірним", - повідомляють CNN та Al Jazeera.

Представник Білого дому Джон Кірбі додав: “Ми дуже серйозно ставимося до наших інтересів щодо національної безпеки в регіоні, саме тому президент [Байден] залучив дві ударні авіаносні групи… Ми хочемо зробити все, аби переконатися, що ми надіслали сигнал усім учасникам цього, включно з Іраном, що ми ставимось наших інтересів з національної безпеки дуже серйозно. Ми будемо захищати та обороняти наші війська. І ми це зробимо в той час і в той спосіб, який вважатимемо за потрібне”.

Як повідомляє CNN, на півночі Ізраїлю та південному кордоні Лівану вже відбуваються перестрілки, окремо від бойових дій Ізраїлю з ХАМАСом на півдні, навколо Гази.

У понеділок, 30 жовтня, як повідомляють ізраїльські ЗМІ, Іран заявив, що напади на американські сили в Іраку та інших місцях регіону останнім часом були результатом “неправильної американської політики”, зокрема, підтримки Вашингтоном Ізраїлю у його війні проти групи ХАМАС.

29 жовтня радник США з національної безпеки Джейк Салліван повідомляв про “підвищений ризик” переростання війни в Газі у широкий близькосхідний конфлікт.

"Ми не втрачаємо пильності, тому що бачимо підвищені загрози нашим військам по всьому регіону та підвищений ризик поширення цього конфлікту на інші частини регіону. Ми робимо все, що в наших силах, аби стримати і запобігти цьому", – сказав Салліван у неділю в ефірі телеканалу CBS, у програмі Face the Nation.

У понеділок, 30 жовтня, державний секретар США Ентоні Блінкен під час розмови із прем'єр-міністром та главою МЗС Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані подякував катарському уряду за їхні зусилля із забезпечення виїзду громадян США та іноземних громадян з Гази, звільнення заручників, яких утримує ХАМАС, серед яких - двоє американських громадян, та за продовження зусиль із запобігання поширенню конфлікту на інші країни Близького Сходу.

Головний оглядач із питань зовнішньої політики газети Financial Times Ґідеон Рахман у редакційній колонці в понеділок, 30 жовтня, пише, що для адміністрації Байдена загроза ширшої війни на Близькому сході розглядається як головний виклик цієї кризи.

“Як сказав один вашингтонський інсайдер, “у всіх залучених [до цієї кризи] країн є поріг, переступання через який змусить їх повірити, що вони мають діяти. Але ніхто насправді не знає, яким є поріг іншої країни”, - пише в колонці Ґідеон Рахман.

Автор змальовує кілька варіантів, як ситуація в регіоні може загостритися: “Минулого тижня США розбомбили підтримуваних Іраном бойовиків у Сирії. Вашингтон заявив, що це була відповідь на напади ставлеників Ірану на американські сили в Іраку та Сирії. Якщо ці напади триватимуть і будуть вбиті американські військові, наступна відповідь США буде ще жорстокішою”.

Оглядач називає “вирішальною” в цій ситуації роль ліванського угруповання Хезболла, яке підтримується Іраном. “Якщо Хезболла посилить свої атаки на Ізраїль, у них буде достатньо високоточних ракет у своєму арсеналі, щоб фактично змусити більшість цивільного населення Ізраїлю [втікати] в бомбосховища”, - пише головний оглядач із питань зовнішньої політики видання Financial Times Ґідеон Рахман.

А видання CNN з посиланням на експертів пише, що хоча Іран побоюється бути втягнутим у війну Ізраїлю та ХАМАСу, він може не мати повного контролю, якщо бойовики, яких Іран підтримує в регіоні, втрутяться в цей конфлікт самостійно.

"Що пов’язує всі ці групи з Іраном, так це їхня антиізраїльська політика", — коментує CNN Сіма Шайн, керівник іранської програми в Інституті досліджень національної безпеки (INSS) у Тель-Авіві. За його словами, хоча Іран має різні рівні впливу на ці групи, це не диктує всі їхні дії.

Як повідомляв Голос Америки, в суботу Ізраїль розпочав розширену наземну операцію після того, як протягом ночі було виведено з ладу комунікації та створено майже інформаційну блокаду в Смузі Гази посиленим бомбардуванням та артилерійським обстрілом.

Ізраїль заявив, що піхота та бронетехніка зайшли в Газу за підтримки "масованих" ударів з повітря та моря. Завдано ударів по тунелях ХАМАСу, які є ключовою ціллю в кампанії з придушення групи, що контролює Газу.

Міністерство охорони здоров'я Гази, кероване ХАМАСом, повідомило, що від початку ізраїльського наступу на початку цього місяця у Газі загинули понад 8000 людей. Наразі ці дані перевірити неможливо. За даними ізраїльського уряду, під час вторгнення ХАМАСу в Ізраїль було вбито понад 1400 людей, серед них щонайменше 310 солдатів.