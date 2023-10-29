Салліван: війна між Ізраїлем і ХАМАСом ризикує перерости в регіональний конфлікт

Ризик того, що війна між Ізраїлем і ХАМАСом може перерости у ширший регіональний конфлікт є "реальним", заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Відповідаючи на запитання в ефірі ABC News про те, що очікується, якщо підтримувані Іраном угруповання продовжуватимуть спроби нападів на сили США в регіоні, Салліван сказав: "Президент був дуже відвертим щодо цього: якщо американські війська будуть атаковані Іраном та його поплічниками, ми відповімо... і я думаю, що іранці зрозуміли наше повідомлення".

"Ми, звичайно, вживаємо всіх необхідних заходів, щоб захистити наші сили, підвищити нашу пильність і працювати з іншими країнами в регіоні, щоб спробувати утримати цей конфлікт, який зараз відбувається в Ізраїлі та Газі, від переростання в регіональний конфлікт, але ризик реальний, тому пильність висока, і кроки, які ми вживаємо, щоб стримати це та запобігти цьому, є серйозними, систематичними та постійними", - сказав Салліван.

Днями американські винищувачі F-16 завдали ударів по двох об'єктах зі сховищами зброї та боєприпасів у східній Сирії, які використовували Іран та підтримувані ним сили, після спроб нападів на американські війська в регіоні, нагадує The Hill. Міністр оборони Ллойд Остін заявив минулого тижня, що ці удари є відповіддю на серію здебільшого невдалих атак проіранських груп на американський персонал в Іраку та Сирії.

Звільнення заручників ХАМАСу

В ефірі ABC Салліван також заявив, що звільнення американських, ізраїльських та інших заручників у Газі все ще є пріоритетом для Білого дому на тлі розширення наземних операцій Ізраїлю проти угруповання ХАМАС, яку США визнали терористичною організацією.

"Ми готові підтримувати гуманітарні паузи, щоб заручники могли безпечно вийти. І ми продовжуватимемо працювати над цим щодня, тому що президент не має більшого пріоритету, ніж безпечне повернення американських громадян, і хоче підтримати повернення громадян інших країн, а також ізраїльтян", – сказав Салліван.

Вважається, що ХАМАС тримає в полоні 230 осіб, заявив представник ізраїльських військових окремо журналістам у неділю. Наразі угруповання звільнило чотирьох заручників, нагадує ABC.

За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, керованого ХАМАСом, у Газі загинуло понад 8000 людей і ще 21 400 отримали поранення, причому 70% жертв становлять діти, жінки та люди похилого віку.

При цьому ізраїльські офіційні особи повідомляють, що внаслідок атак ХАМАСу в Ізраїлі 7 жовтня загинуло понад 1400 людей. У неділю Салліван повторив, що адміністрація Байдена підтримує право Ізраїлю на самооборону проти ХАМАСу, хоча це має бути узгоджено із зобов'язаннями Ізраїлю захищати цивільне населення в Газі.

"Сполучені Штати продовжують дотримуватися низки основних принципів. Ізраїль має право і справді зобов'язаний захищатися від терористів. Ізраїль також зобов'язаний розрізняти терористів і звичайних цивільних осіб. І Сполучені Штати зобов'язані зробимо все можливе, щоб гуманітарна допомога, яка рятує життя, дісталася людям, які постраждали від цього конфлікту. І ми працюємо над цим щодня", – сказав Салліван.

Американський високопосадовець додав: "ХАМАС, ця жорстока терористична організація, яка здійснила напад, ховається за цивільним населенням [у Газі], що накладає додатковий тягар на Ізраїль, щоб розрізняти терористів і невинних цивільних, але це не зменшує їхню відповідальність за міжнародним гуманітарним правом і законами війни робити все від них залежне для захисту цивільного населення".

Ситуація в Газі

Тим часом ООН попереджає, що гуманітарна ситуація у Газі й далі погіршується після тижнів облоги та бомбардувань, й люди змушені вриватись на склади, щоб діставати речі першої потреби для виживання. "Люди налякані, розчаровані та зневірені", - цитує CNN представника ООН. Журналісти каналу, що працюють у регіоні, повідомляють про постійні вибухи у Газі.

Папа Римський Франциск у неділю закликав до припинення вогню та знову закликав звільнити всіх заручників. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і президент Франції Еммануель Макрон висловили свою стурбованість надходженням допомоги в Газу під час телефонної розмови в неділю, повідомили в офісі Сунака.

Із тим, як Ізраїль розширює наземні операції в Секторі Газа, ізраїльські винищувачі вразили ще півтисячі цілей ХАМАСу, включаючи оперативні командні центри, спостережні пункти та пункти запуску протитанкових ракет, а прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху назвав це другою фазою тритижневої війни, повідомляє Reuters. До початку конфлікту у жовтні у Секторі Гази мешкало понад 2 мільйони людей.

У статті використано матеріали Reuters