США наклали санкції на росіянку за відмивання грошей олігархів та кіберзлочинців через віртуальну валюту

Мінфін США наклав санкції на росіянку Катерину Жданову за її роль у відмиванні сотень мільйонів доларів за допомогою віртуальної валюти. Жінка діяла в інтересах представників російських фінансових еліт, що вже перебувають під санкціями, а також осіб, пов'язаних із кіберзлочинами, інформує Держдепартамент США.

Жданова, заявляють в уряді США, надавала фінансові послуги клієнтам з Росії для відмивання коштів або приховування джерел їх збагачення.

А серед клієнтів жінки були особи, пов'язані із групою, котру правоохоронні органи США визначили як загрозу для постачальників медичних послуг, зокрема, через кіберзлочини.

Коментуючи санкції щодо “корумпованих ставлеників Кремля”, Держдеп підкреслює зусилля Сполучених Штатів щодо боротьби зі зловживанням віртуальною валютою для відмивання незаконних коштів. Це рішення, кажуть у Держдепі, також узгоджується із зобов’язанням G7 боротися з ухиленням від санкцій і ліквідовувати лазівки, які дозволяють “Російській Федерації, її елітам, ставленикам і олігархам використовувати віртуальну валюту для компенсації впливу міжнародних санкцій”.

“Ми продовжуватимемо використовувати всі доступні інструменти для боротьби з російською кіберзлочинністю та протидії загрозі програм-вимагачів у координації з національними та міжнародними партнерами”, – йдеться у офіційному повідомленні.

Напередодні, США оголосили масштабний пакет санкцій, спрямований на те, щоб обмежити доступ Росії до матеріалів, необхідних для її війська. Під санкції потрапило понад 100 осіб та організацій.