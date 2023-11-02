Під нові санкції США потрапили російський бізнес, урядовці, олігархи, кум Кадирова, а також компанії з ОАЕ, Монголії і Гонконгу

Державний департамент США у співпраці з Міністерством фінансів запровадили санкції щодо низки фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із воєнними діями Росії в Україні. Про це повідомили у Держдепі США.

Зокрема, під санкціями опинилась компанія, які має у власності, розробляє та експлуатує російський проєкт зрідженого природного газу Arctic LNG 2, товариство Арктик СПГ-2, що належить газовій компанії “Новатек”.

В металургійному та гірничодобувному секторі під санкції потрапив “РосТитан” (Російські титанові ресурси) - російська компанія, яка “залучена до розробки найбільшого в світі родовища титанової руди, розташованого в Росії”. Президент та гендиректор компанії - Анатолій Ткачук та Олексій Новіков - також опинились під санкціями.

Через підтримку війни Росії проти України, зокрема за створення мережі закупівель товарів для підтримки виробництва дронів-камікадзе (KUB-BLA та Lancet), Держдеп оголосив санкції щодо компаній “Зала Аео” (ZALA) — російський виробник, який виробляє та продає дрони Міноборони Росії. А також компанія Level Aerosystems CST (CST) — російська компанія з виробництва та продажу дронів під брендом ZALA.

Санкції стосуються і власники цих обох компаній (Zala та CST) - Олександра Захарова, його дружини Світлани, їхньої доньки Марії Осетрової та синів Лаврентія та Нікіти Захарових.

У Держдепі визнали Захарова “творцем і конструктором дронів-камікадзе КУБ-БЛА і Ланцет, які використовуються російськими військовими в Україні”. Санкціонували також низку технологічних та інвестиційних компаній, що належать його дружині, доньці або синам, та директорів їхніх компаній. Серед них - російський виробник дронів “Аероскан”.

У секторі закупівель товарів США застосували санкції щодо мережі компаній, що постачають мікроелектроніку подвійного призначення та інші технології для оборонної промисловості Росії. Зокрема, щодо компанії “Балтелектрон”, яка перепродує в Росію мікроелектроніку/технічні компоненти, та “Макро Тім”, дистриб'ютор електронних елементів.

Розміщена в Монголії, компанія Dafeng Asia Co LLC (DAFENG) - за постачання товарів подвійного призначення “Балтелектрону”.

Advanta Electro та Comfort Max - російські компанії, які обслуговують і ремонтують автомобілі, торгують побутовими електроприладами та запчастинами.

Компанія з Гонконгу Neway Technologies Limited потрапила під санкції за те, що здійснила принаймні 258 поставок для російської Comfort Max. У заяві Держдепу компанію названо основним постачальником цієї російської компанії.

За розробку та постачання оборонних технологій і військової техніки на російську війну санкції запровадили щодо російських дистриб’юторів електрокомпонентів подвійного призначення LLC Laser Components та науково-виробничу компанію “Електронні, оптичні та механічні системи”.

Під санкціями також:

- технологічні компанії та виробники дронів Stilsoft, New Nechnologies.

- Російський “Спецнафтопродукт” - виробник мастил для вертольотів, ракет та іншої продукції оборонної промисловості.

- Московський державний університет Баумана, “який має спільні підприємства з російським військовим конгломератом “Ростек”, внесеним до санкцій США, а також військову кафедру з технічними курсами з артилерії, ракетних технологій і боєприпасів”.

- “Пресмаш” - російський виробник важких гідравлічних пресів і металообробного обладнання.

- “Завод пластмас” - виробник вибухових речовин

- “Військово-будівельна компанія” — компанія Міноборони Росії, залучена до відбудовних робіт на території України, в окупованому Росією Маріуполі.

- Асфальтний завод “Білий Раст”, що займається будівництвом траншейних мереж/оборонної інфраструктури на підконтрольній росіянам території України.

- “Роскапстрой” — постачає будівельні матеріали для реконструкції окупованого Росією Маріупольського морського порту України.

Російські закупники електронних компонентів високого пріоритету також потрапили під санкції - компанії Ланмакс, Мдікам Ек.

Потрапили до списку санкцій два постачальники високопріоритетних електронних компонентів для росіян з Об'єднаних Арабських Еміратів - компанії Dream Lite, Bliskem Computer & Requisites trading company LLC.

За співучасть у діяльності, що підриває мир, безпеку, політичну стабільність чи територіальну цілісність США, їхніх союзників чи партнерів, на користь уряду Росії, санкції застосували до Міжрегіональної ГО “Вече” – “це російська націоналістична організація, яка займається забезпеченням постачань російським військам через криптовалютні операції”.

Під санкції потрапили низка посадовців РФ:

родина міністра з надзвичайних ситуацій Росії Олександра Куренкова, зокрема, його дружини Єлени Мільської, та компаній, якими вони володіють або раніше володіли. Серед них - транспортна компанія “Калінінград Балттранс” та будівельна компанія “Позітів Інфо”.

перший заступник голови парламенту Чечні та кум Кадирова Закрієв Салман Соіпович, та його син Якуб, який є племінником Кадирова

Олексій Беспрозванних - заступник міністра промисловості і торгівлі РФ

Анастасія Бондаренко - заступниця міністра енергетики РФ

Віктор Євтухов - заступник Міністра промисловості і торгівлі РФ

Олег Качанов - заступник Міністра цифрового розвитку, зв'язку та ЗМІ

Дмитрій Огуряєв - заступник Міністра цифрового розвитку, зв'язку та ЗМІ

Лев Гершанок - директор Юридичного департаменту Мінекономрозвитку

Олексій Серко - заступник міністра з питань цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійного лиха

Окремо санкції оголосили щодо “наближеної до президента Путіна” родини бізнесмена Гліба Троценка та низки їхніх компаній.

Ці санкції передбачають, що уся власність зазначених компаній та осіб, яка знаходиться у США або під контролем американців, має бути заблокована.

Усі транзакції, які здійснюються особами США або в межах США, які стосуються власності підсанкційних осіб, заборонені. Заборонено надавати їм кошти, товари чи послуги та отримувати будь-які кошти чи послуги від них.