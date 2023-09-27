Компанії з Ірану, Китаю, Гонконгу, Туреччини та ОАЕ підпали під санкції США через закупівлю складників для БПЛА

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на 5 юридичних та 2 фізичних осіб з Ірану, Китаю, Гонконгу, Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів, що були задіяні у закупівлі критично важливих компонентів для іранської програми безпілотників серії Shahed.

Мережа, на яку накладено санкції, сприяла поставкам і фінансовим транзакціям на підтримку Корпусу вартових ісламської революції.

Один із складників двигунів, закуплених мережею, було знайдено в уламках російського дрона-камікадзе Shahed-136, нещодавно збитого в Україні.

Безпілотники іранського виробництва продовжують залишатися ключовим інструментом для Росії в її атаках по Україні, включно з тими, які тероризують українських громадян і атакують її критичну інфраструктуру

“Безпілотники іранського виробництва продовжують залишатися ключовим інструментом для Росії в її атаках по Україні, включно з тими, які тероризують українських громадян і атакують її критичну інфраструктуру”, — заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки США Браян Нельсон.

За його словами, Сполучені Штати у координації з союзниками та партнерами наполягатимуть на притягненні до відповідальності тих, хто сприяє передачі Іраном своїх БПЛА Росії, його помічникам на Близькому Сході та іншим дестабілізуючим силам.

З вересня 2022 року оголошено вже дев’ять етапів санкцій, спрямованих на іранську програму БПЛА.

Як було з'ясовано у ході розслідування, іранська компанія Pishgam Electronic Safeh Company (PESC) закупила тисячі двигунів на сотні тисяч доларів. Гонконзька компанія Hongkong Himark Electron Model Limited (Hongkong Himark) виконала кілька замовлень на сервомотори на суму понад 1 мільйон доларів для PESC в Ірані, а офіційний представник Hongkong Himark Fan Yang (Fan) представляв Hongkong Himark у цих продажах. При цьому з метою введення в оману було фальсифіковано рахунки-фактури.

Турецькі компанії Dal Enerji і Anka Port сприяли фінансовим операціям на загальну суму сотні тисяч доларів на підтримку закупівлі серводвигунів. А компанія Farhad Ghaedi, що базується в ОАЕ, сприяла доставці тисяч серводвигунів через Дубай для PESC в Ірані.

Dal Enerji також сприяв виплатам сотень тисяч доларів за незаконний продаж іранської нафтохімічної продукції на підтримку інвестиційної компанії Iran Chemical Industries (ICIIC), щодо якої також накладено санкції.

Як повідомляв Голос Америки, до санкційного списку США раніше також потрапили компанії, зареєстровані в Німеччині, Фінляндії, Омані, Пакистані та Об’єднаних Арабських Еміратах, а також російські компанії.

19 вересня Сполучені Штати наклали санкції на сім осіб і чотири організації, що базуються в Ірані, Китаю, Туреччині та Росії у зв'язку з виробництвом дронів.

Як писав раніше Голос Америки, США звинувачують Іран у постачанні Росії безпілотників, які Москва використовує для бомбардування українських мирних жителів та об'єктів інфраструктури.