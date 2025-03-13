На зустрічі міністрів G7 обговорили "справедливий та міцний” мир в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо під час зустрічі глав МЗС "Групи семи" в Канаді у четвер, 13 березня, поінформував своїх колег про переговори з Україною щодо перемир'я.

Однак неоднозначні заяви президента Росії Володимира Путіна, які пролунали цього ж дня, додали сум'яття серед учасників, пише агенція Reuters.

Україна була топ-темою на перемовинах у містечку Ла-Мальбе у Квебеку під час першого дня зустрічі, у якій беруть участь міністри закордонних справ США, Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії.

Прибувши до Канади, Марко Рубіо наголосив на важливості підтримки союзників, зазначивши, що це його перша зустріч міністрів G7 на посаді держсекретаря.

"Під лідерством президента США ми збираємося використовувати такі форуми як G7, щоб протистояти нашим супротивникам і підтримувати наших союзників. Америка передусім!" - написав держсекретар США в мережі X.

Дорогою до Канади в середу Рубіо заявив журналістам, що США матимуть "багато точок контакту" з Росією, щоб оцінити її готовність до мирної угоди.

У вступному слові під час відкриття зустрічі міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі закликала до єдності, та зазначила, що Україна є пріоритетом на порядку денному:

"Пріоритет нашого порядку денного - мир і стабільність. Я з нетерпінням чекаю на обговорення того, як ми можемо продовжувати підтримувати Україну перед незаконною агресією Росії. І ми хочемо бачити справедливий та міцний мир в Україні".

Напередодні зустрічі G7 міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що мав телефонну розмову з Мелані Жолі, під час якої сторони "скоординували позиції напередодні міністерської зустрічі G7... Я ціную підтримку та готовність Канади брати участь у "коаліції охочих".

Жолі додала, що на полях зустрічі міністрів G7 обговорила "нарощування економічного співробітництва та скоординовані дії щодо ключових геополітичних викликів" з міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро.

Також міністерка закордонних справ Канади Жолі та Верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас обговорили "шляхи подальшої підтримки України, важливість міцного партнерства у галузі безпеки й оборони та розширення економічної співпраці".

Кая Каллас в інтерв’ю CNN у кулуарах засідання G7 застерегла, що швидка угода про мир може бути шкідливою не лише Україні, а й Європі та глобальній безпеці:

"Швидка угода – це завжди, коли ви просто змушуєте Україну здатися, але це не добра угода, не добра угода для України, не добра угода для Європи, але також не добра угода для глобальної безпеки, тому що тоді це справді доводить, що якщо ти просто використовуєш силу, то ти можеш отримати все, що хочеш", - зазначила Каллас.

У мережі Х вона додала, що "єдність – наша сила для формування стабільного та безпечного майбутнього".

"Ми разом даємо зрозуміти, що мир в Європі прийде лише через силу", - заявила журналістам на полях зустрічі міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

"Яка користь від припинення вогню, яке через два-чотири роки призведе до ще більших страждань, ще більших руйнувань, ще більшої війни в Європі? Мир у Європі є нашою спільною головною метою", - додала вона.

Міністр закордонних справ Британії Девід Ламмі, прибувши до Канади, написав у мережі Х, що "Україна буде на першому місці в нашому порядку денному".

Раніше він привітав "проривну пропозицію про припинення вогню", узгоджену між США та Україною.

Ламмі зазначив, що "тепер м’яч на боці Росії", і що очікує співпраці "з партнерами G7 цього тижня, щоб досягти прогресу до справедливого та міцного миру в Україні".

Cвоєю чергою, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні написав у мережі Х, що “для Італії єдність Заходу має вирішальне значення”.

Також Таяні анонсував зустріч із Марком Рубіо у п'ятницю.

"Ми будемо говорити про міжнародну ситуацію щодо трансатлантичних відносин, беручи до уваги, що сам лише Рубіо не відповідальний за міжнародну торгівлю... Оскільки він один не несе відповідальності, скажу лише, що торгова війна не є доброю ні для кого”, - зазначив глава МЗС Італії, коментуючи мита, які запровадили США щодо товарів з ЄС.

Як повідомляє Reuters, процес узгодження заключної заяви за результатами зустрічі G7 був складним, але дипломати заявили, що атмосфера була позитивною.

У проєкті комюніке, з яким ознайомилася агенція Reuters, і яке, за словами дипломатів, ще може змінитися, не згадується про можливі нові санкції проти Росії. Засідання Групи семи має завершитись у п'ятницю вранці.

Дивіться також: