Брифінг. США і Росія обговорюють припинення вогню в Україні
Брифінг Голосу Америки. США і Росія обговорюють припинення вогню в Україні – що очікувати від поїздки Стіва Віткоффа в Москву. Трамп приймає у Білому Домі генсека НАТО Марка Рютте. Як американська сторона сприймає переговори по Україні та що росіяни намагаються отримати від цих переговорів – експертна оцінка. Реакція Конгресу на поточні перемовини з Росією. Загроза призупинення роботи американського уряду. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 6 вечора за Києвом з понеділка по п’ятницю.
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