Reuters: Лідери ЄС на саміті підтвердять подальшу військову допомогу Україні

Лідери Європейського Союзу підтвердять свою рішучість продовжувати надавати "своєчасну, передбачувану та сталу військову підтримку" Україні на саміті в четвер. Про це пише Reuters після ознайомлення із проєктом висновків зустрічі.

"Європейська Рада також повторює нагальну потребу прискорити доставлення боєприпасів і ракет", — йдеться також у проєкті тексту, пише агенція.

У проєкті висновків саміту залишається відкритим питання, чи лідери також зобов'яжуться вкласти ще 5 мільярдів євро для допомоги Україні у Європейський фонд миру, який використовувався для фінансування пожертвувань зброї Києву. Країни ЄС місяцями вели дискусії щодо майбутньої ролі фонду у військовій допомозі Україні, й Німеччина наполягає, що тепер у центрі уваги має бути двостороння допомога від окремих країн ЄС.

Головною темою саміту в четвер у Брюсселі є спроби досягти домовленості щодо пакета фінансової допомоги Україні на 50 мільярдів євро протягом чотирьох років, який на попередньому саміті в грудні заблокувала Угорщина. Напередодні Будапешт повідомив про готовність до компромісу щодо фінансування пакета допомоги Києву.

Жозеп Боррель, віцепрезидент Європейської комісії та верховний представник ЄС із зовнішньої політики, заявив, що безпека Європи буде під загрозою, якщо Владімір Путін виграє війну в Україні.

Нині у своїй колонці для французького видання L'Obs Боррель заявив: "Ми знову чуємо, що Україна не може перемогти і що підтримка Заходу не втримається. І знову спливають спокуси примирення. Ці ідеї були помилковими у 2022 році, і залишаються помилковими сьогодні. Ми не повинні дозволити їм формувати нашу політику щодо України".

"Перемога України в умовах російської агресії є найкращою гарантією безпеки для Європи", – додав він.

У статті використано матеріали Reuters