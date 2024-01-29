Угорщина каже, що готова схвалити допомогу ЄС для України

Угорщина повідомляє про готовність до компромісу щодо фінансування пакета допомоги Україні у 50 мільярдів євро з бюджету ЄС.

Раніше угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан активно критикував фінансову та військову підтримку Києва з боку ЄС і продовжив підтримувати тісні зв'язки з Кремлем. Також він блокував перегляд бюджету ЄС, який включав допомогу Україні. Через це лідери ЄС змушені були скликати екстрений саміт 1 лютого.

Повідомлення про ймовірний тиск ЄС на Угорщину

Однак у 29 січня Балаж Орбан, представник угорського прем'єра, заявив, що Угорщина відкрита для використання бюджету ЄС для пакета допомоги Києву.

"Брюссель використовує проти Угорщини шантаж, наче завтра не буде, попри те, що ми запропонували компроміс, - твітує посадовець.

Він додав: "Як повідомляє FT, міністр Угорщини зі справ ЄС Янош Бока сказав, що Будапешт надіслав нову пропозицію до Брюсселя в суботу, уточнюючи, що тепер він відкритий для використання бюджету ЄС для пакета заходів щодо України та навіть для випуску спільного боргу для його фінансування, якщо будуть додані інші застереження, які дадуть Будапешту можливість змінити свою думку пізніше". Тепер абсолютно ясно: це шантаж і не має нічого спільного з верховенством права. І тепер вони навіть не намагаються цього приховати! Що б не сталося, у Брюсселі потрібні зміни!"

Балаж Орбан послався на статтю Financial Times про те, що ЄС нібито прагне економічно тиснути на Угорщину, якщо країна заблокує допомогу для України на саміті ЄС у четвер.

Відповідь ЄС

"Документ, розроблений брюссельськими бюрократами, лише підтверджує те, що уряд Угорщини говорив протягом тривалого часу: доступ до фондів ЄС використовується для політичного шантажу з боку Брюсселя", - заявив Янош Бока, міністр у справах ЄС Угорщини в ефірі X.

Тим часом нині представники Європейського Союзу спростували, що країни ЄС обговорювали фінансовий примус, щоб змусити Угорщину погодитися на фінансування допомоги України.

Документ, на який цитує Financial Times, був довідковою запискою, яка "яка описує поточний стан економіки Угорщини", але "не відображає статус поточних переговорів" й "не окреслює жодного конкретного плану", - йдеться в офіційній заяві.

"Переговори щодо багаторічної фінансової рамки (бюджету ЄС) тривають і завжди базувалися на пошуку компромісу, прийнятного для всіх 27 держав ЄС. Переговори між представниками та лідерами ЄС базуються на принципах діалогу, консультацій і компромісу в інтересах усіх", - йдеться в повідомленні Брюсселя.

Альтернативний шлях фінансування допомоги Києву

ЄС призупинив виплати великої частини коштів для Угорщини через побоювання, що Будапешт утискає демократичні свободи й права всередині країні. Наприкінці минулого року ЄС розблокував частину цих фондів, заявивши, що Будапешт здійснив реформу судової системи, але близько 20 мільярдів євро все ще залишаються замороженими, нагадує Reuters.

У випадку, якщо Угорщина не погодиться на новий пакет допомоги Києву, лідери ЄС раніше пропонували обхідний шлях, який передбачає угоду між 26 країнами ЄС (всіма - крім Угорщини) та Україною, яка також позбавить Будапешт доступу до пов'язаних фондів ЄС, наприклад, щодо міграції.

Переговори між Україною та Угорщиною

Нині з візитом в Ужгороді перебуває міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто. Він зустрівся там із керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

"Метою візиту є нормалізація двосторонніх відносин між державами шляхом посилення діалогу на рівні громад та розв’язання низки актуальних питань", - повідомляє офіс Зеленського. А віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина минулого тижня повідомила Радіо Свобода, що зустріч "буде пов'язана з підготовкою візиту прем’єр-міністра Віктора Орбана" в Україну.

Натомість сам Сіярто на спільному з Кулебою і Єрмаком брифінгу заявив, що Угорщина просить Україну "повернути права своїй національній меншині, якими вона користувалася до 2015 року". Він відзначив, що "сторони говорили про важкі питання, зауваживши, що в останній час Україна та Угорщина мали не добросусідські відносини".

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю Радіо NV заявив, що дуже важливо, що візит глави МЗС Угорщини відбувається напередодні саміту ЄС. "Я очікую від цього візиту в першу чергу розуміння того, що ми можемо і маємо зробити разом, встановлення якихось суто ділових контактів", - зазначив ексміністр.

У статті використано матеріали Reuters