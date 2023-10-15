Салліван: Існує ризик втручання Ірану в конфлікт на Близькому Сході

Радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що є ризик ескалації конфлікту на Близькому Сході та втручання у конфлікт Ірану.

«Є ризик ескалації цього конфлікту, відкриття другого фронту на півночі, і, звичайно, втручання Ірану – це ризик. І це ризик, про який ми пам’ятали з самого початку. Ось чому президент діє так швидко і рішуче, щоб доправити авіаносець у східне Середземномор’я, щоб відправити літаки в Перську затоку», - сказав Джейк Салліван в програмі каналу CBS «Обличчям до нації».

Він додав, що президент хоче надіслати дуже чітке повідомлення будь-якій державі чи будь-якому гравцеві, які намагатимуться використати цю ситуацію: «Як він сказав це найкраще, коли виступав минулого тижня після цього жорстокого терористичного нападу: будь-якій державі, яка б думала про це: не робіть цього».

Він додав, що США не можуть виключити, що Іран може вирішити якимось чином напряму вступити у цей конфлікт, і тому повинні підготуватися до будь-яких обставин. Саме тому, додав він, президент прийняв рішення доправити військову техніку в регіон.

«Частково саме це спонукало президента переміщувати ці активи, щоб надіслати чіткий сигнал стримування, щоб дати чітко зрозуміти, що ця війна не повинна загострюватися, і що жоден інший гравець не повинен намагатися використовувати цю ситуацію», - сказав Салліван.

Радник з нацбезпеки додав, що США мають приватні засоби комунікації з Іраном.

Як повідомляв раніше Голос Америки, державний секретар Ентоні Блінкен у неділю обговорив атаки ХАМАСу на Ізраїль з лідерами Саудівської Аравії та ОАЕ.