ООН просить Ізраїль відкликати наказ про евакуацію мешканців північної частини Смуги Гази

ООН попросить Ізраїль відкликати наказ, попередивши про «руйнівні гуманітарні наслідки».



«Наказ про евакуацію 1,1 мільйона людей з півночі Гази суперечить правилам війни та основам гуманності», – заявив у мережі Х (колишня Twitter) Мартін Гріффітс, заступник генсека ООН з гуманітарних питань.

Ізраїль наказав палестинцям, що живуть на півночі Смуги Газа, а це близько 1,1 мільйона людей, переселитися на південь території протягом 24 годин.

Термін, протягом якого палестинці мусили покинути територію перед тим, як туди увійдуть ізраїльські війська вже минув.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що органи охорони здоров'я Гази повідомили, що евакуювати вразливих пацієнтів лікарні буде неможливо.

Майже один мільйон людей — або майже половина з приблизно двох мільйонів жителів Гази — були переміщені з початку боїв у суботу, повідомляє агентство ООН, що надає допомогу палестинцям.

ХАМАС, який контролює Смугу Гази, закликав мирних жителів ігнорувати наказ про евакуацію, назвавши це "фейковою пропагандою". Проте багато людей виїхало.

У матеріалі було використано повідомлення ВВС та New York Times.