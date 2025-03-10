Рубіо: задача переговорів у Саудівській Аравії - зрозуміти, на які поступки Україна готова піти заради завершення війни

Державний секретар Марко Рубіо під час спілкування з журналістами на борту літака по дорозі в Саудівську Аравію заявив, що Росії доведеться робити “важкі речі, щоб завершити конфлікт, або принаймні поставити його на паузу, змінити чи переформатувати”.

“Я думаю, що обидві сторони повинні прийти до розуміння того, що військового вирішення цієї ситуації немає. Росіяни не можуть завоювати всю Україну, і, очевидно, Україні буде дуже важко в будь-який розумний період часу якось змусити росіян повернутися туди, де вони були в 2014 році”, – сказав Марко Рубіо. Єдиним вирішенням війни Рубіо називає дипломатію і перемовини “за столом”.

Відповідаючи на питання, чи заплановані після зустрічі з українською делегацією в Саудівській Аравії перемовини США з представниками Росії, державний секретар США відзначив, що Сполученим Штатам “доведеться спілкуватись з росіянами, щоб зрозуміти їхні позиції”:

“Лише тоді ми зможемо оцінити, наскільки ми далекі від кінця цього конфлікту, цієї війни. Тільки так ми можемо це оцінити. Треба зрозуміти, яка реальна позиція українців. Як далеко вони можуть піти. Яка позиція росіян, як далеко можуть піти вони. І тоді ми побачимо, наскільки далеко вони одне від одного. Це може бути, я сподіваюся, легше, ніж ми думаємо, але це може бути і складніше, ніж хтось собі уявляє”, – заявив очільник Державного департаменту США.

Марко Рубіо назвав задачею “зрозуміти позицію України” та мати загальне уявлення про те, на які поступки вони готові піти заради досягнення припинення вогню та війни. Він назвав очевидним те, що у разі, якщо обидві сторони не підуть на поступки, досягти припинення вогню не вийде.

Держсекретар відзначив, що українці вже отримують всю розвідувальну інформацію, яка потрібна в оборонних цілях. Те, як пройдуть переговори в Саудівській Аравії, за його словами, може бути “ключем” для припинення паузи у наданні військової допомоги. Він не уточнив, яка саме інформація входить в розвідувальну інформацію, що передається в оборонних цілях.

Рубіо підтвердив, що над угодою про корисні копалини продовжується робота, але вона не є “частиною розмови як такої”.

Держсекретар наголосив, що у розробці угоди ще є більше деталей, бо на цьому етапі йдеться про конкретну угоду, а не меморандум про взаємопорозуміння. “Це займе трохи більше часу… Це не головна тема порядку денного”, – додав Рубіо.

Очільник зовнішньополітичного відомства США також наголосив, що не має запланованої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським під час перемовин в Саудівській Аравії. “Я не думаю, що він буде частиною наших зустрічей. Наші зустрічі проходять з делегацією. Вони направили свого радника з національної безпеки, міністра оборони та міністра закордонних справ. Це моє розуміння”, – каже Рубіо.

Держсекретар відзначив, що станом на зараз немає планів про зустріч президентів США та Росії.

“Я думаю, що обидві сторони в якийсь момент висловили готовність, але наразі не запланована зустріч”, – наголосив держсекретар. Він підкреслив, що Дональд Трамп готовий зустрітись з будь-ким, і не вважає зустрічі поступками.

На питання, чи сторони обговорять відновлення військової допомоги Українві у Саудівській Аравії, Рубіо відповів, що очікує “хороших новин на цьому фронті”.

"Я думаю, що це питання буде розглянуто, і, сподіваюся, ми проведемо гарну зустріч і оголосимо хороші новини на цьому фронті. Я можу вас запевнити, що ми не будемо надавати військову допомогу росіянам”, - зазначив держсекретар США.

Він додав, що США мали враження, що українська сторона "не була віддана будь-якому мирному процесу або не зацікавлена в переговорах. Якщо це зміниться, то, очевидно, наша поза може змінитися”.

Він висловив сподівання, що зустріч 11 березня з українською делегацією “буде справді хороша”.

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