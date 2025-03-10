Делегація США прибула до Саудівської Аравії на переговори. ЧАС-TIME

В ефірі Час-Time. Держсекретар Марко Рубіо прибув до Саудівської Арабії для перемовин. За словами Рубіо, у Джидді він хоче почути, на які поступки готова Україна заради миру, а пізніше дізнатися те ж саме від Росії. Дональд Трамп створив стратегічний резерв біткоїнів, щоб зробити США лідером на світовому ринку криптовалют. Вибори у Канаді: як це позначиться на відносинах зі США та Україною — інтерв’ю з Майклом Боцюрківим. Поблизу Білого дому відбувся мітинг на підтримку України. Адміністрація Дональда Трампа офіційно закриває понад 80% усіх програм Агентства США з Міжнародного розвитку. Центральна виборча комісія Румунії заборонила проросійському кандидату Келіну Джорджеску брати участь у травневих президентських виборах.