План відбудови України і експорт зерна обговорили президент Зеленський та прем'єр-міністр Японії Кішіда

Створення альтернативних маршрутів для експорту українського зерна, а також плани щодо конференції у Японії про відновлення України обговорили президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда у ході телефонної розмови.

Зеленський поінформував у мережі Х (колишній Twitter), що подякував Кішіді за всебічну допомогу та підтримку української “формули миру”.

“Цінуємо декларацію G7 про безпекові гарантії для України, ухвалену під час японського головування. На часі – укладення відповідних двосторонніх угод у межах декларації. Готові розпочати цей переговорний процес із Японією якнайшвидше”, – написав Зеленський.

Він також запевнив, що Україна готова й надалі виступати гарантом світової продовольчої безпеки.

Конференція з питань відновлення України запланована у Японії на початок наступного року.

За інформацією Reuters, прем'єр-міністр Японії пообіцяв президенту Зеленському, що Японія продовжуватиме підтримувати Україну.

Видання Guardian також цитує слова Фуміо Кішіди, який сказав журналістам, що засудив продовження нападів Росії на Україну під час телефонної розмови з президентом України.

“Кішіда раніше зазначав, що хоче допомогти Україні, оскільки його адміністрація побоюється, що перемога Росії надихне Китай напасти на Тайвань і втягне його країну в регіональну війну”, – пише The Guardian.

Раніше сьогодні, 29 серпня, ЮНІСЕФ повідомив, що уряд Японії допоміг профінансувати передачу Україні 3 тисяч доз вакцини від гепатиту А для протидії можливим спалахам інфекції у Херсонській та Миколаївській областях, які постраждали внаслідок повені після підриву Каховської ГЕС.