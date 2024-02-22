Росія - в центрі політичних дебатів у США

ВАШИНГТОН — Росія зайняла центральне місце в американському політичному дискурсі після смерті там відомого опозиціонера. Це посилює тиск на республіканців у Конгресі, щоб вони підтримали Україну.

Президент США Джо Байден у своїх останніх заявах підкреслив одну з відмінностей між ним і його суперником, колишнім президентом США Дональдом Трампом.

На нещодавньому мітингу Трамп сказав, що якби він був президентом і країна-член НАТО не виконувала б своїх фінансових зобов’язань перед блоком, він не захищав би цього союзника. "Насправді я б заохотив їх (маючи на увазі Росію - ред.) робити все, що їм заманеться", — сказав Трамп.

"Кожен президент, починаючи з Трумена, був твердим прихильником НАТО, за винятком Дональда Трампа", — чоловічий голос інтонує в рекламі, оприлюдненій цього тижня кампанією Байдена. "Трамп хоче вийти з НАТО. Він навіть дав Путіну та Росії зелене світло для нападу на союзників Америки... Жоден президент ніколи не говорив нічого подібного. Це ганебно. Це слабко. Це небезпечно. Це не по-американськи".

Розбіжності ще більше посилила смерть російського лідера опозиції Олексія Навального минулого тижня у в'язниці в РФ.

Байден швидко звинуватив і пригрозив жорсткими санкціями за смерть 47-річного чоловіка в арктичній виправній колонії, яка, за словами російських чиновників, була спричинена "синдромом раптової смерті".

"Справа в тому, що Путін несе відповідальність, - сказав Байден. - Незалежно від того, чи він наказав це, він відповідальний за обставини, в які вони поставили цю людину. І це відображення того, ким він є. Це просто не можна терпіти. Я сказав, що доведеться заплатити ціну".

У Кремлі заявили, що звинувачення Байдена є "безпідставними" та зухвалими, але влада відмовила матері Навального в доступі до його тіла.

Різні позиції

Трамп і Республіканська партія зайняли іншу позицію: Трамп заявив, що не підтримуватиме НАТО так сильно, як Байден.

В нещодавній події з Fox News він представив себе жертвою політичних переслідувань, порівнявши до Навального.

"Це жахлива річ, але це відбувається і в нашій країні, - сказав Трамп у вівторок увечері. - Ми перетворюємося на комуністичну країну в багатьох відношеннях. І якщо подивитися на це, я є провідним кандидатом. Я отримую ... Я ніколи не чув, щоб мене звинувачували раніше ... ... Мене звинувачували чотири рази, я вісім чи дев'ять судових процесів, і все через те, що — і ви це знаєте — все через те, що я в політиці".

Трамп не вказав, як саме він закінчить війну, натомість сказав, що якби він був президентом, Путін ніколи б не вторгся в Україну.

Республіканці почали активніше висловлювати сумніви в тому, чи варто надавати фінансування. Російські сили нещодавно захопили ключове українське місто Авдіївку, на що Білий дім вказує як на доказ того, що українські сили потребують термінової допомоги.

Закликаючи членів Конгресу ухвалити пакет допомоги Україні на 60 мільярдів доларів, радник з національної безпеки Джейк Салліван стверджував, що в інтересах національної безпеки США "допомогти Україні протистояти жорстокому вторгненню Путіна".

"Ми знаємо з історії: якщо диктаторів не зупинити, вони продовжать свої дії, — сказав Салліван журналістам цього тижня під час брифінгу. - Ціна для Америки зростає, а наслідки стають дедалі серйознішими для наших союзників по НАТО та в інших країнах світу".

Деякі республіканці впевнені, що вони ухвалять заблокований пакет допомоги на 95 мільярдів доларів, більша частина якого призначена Україні.

"Я вважаю, що повільна реакція з боку Європи та Сполучених Штатів, звичайно, шкодить Україні, – сказав представник Республіканської партії Браян Фіцпатрік під час нещодавнього візиту до України. - І тому ми не можемо цього допустити, тому ми плануємо це виконати".

Зростає символізм війни

Повномасштабне вторгнення до України наближається до другої річниці, а допомога США висить на волосині, війна набуває більшого символічного значення.

"Тепер йдеться про Америку, — сказав Російській службі Голосу Америки у Skype журналіст і письменник Пітер Померанцев. Він також є старшим науковим співробітником Інституту SNF Agora при Університеті Джонса Гопкінса. - Чи буде Америка продовжувати грати роль держави, яка дотримується своїх обіцянок, яка поважає свої альянси і яка здатна демонструвати силу?"

"Або з Америкою як серйозною силою покінчено? Про це питання зараз, - сказав він. - Мова вже не про Росію чи Україну. Зараз усі погляди світу спрямовані на Америку, і те, що Америка вирішить, матиме епічні наслідки".

До роботи над статтею долучився кореспондент Голосу Америки Рафаель Р. Саакян.

