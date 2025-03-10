Росія назвала двох британських дипломатів шпигунами і вислала їх з країни

Росія висилає двох британських дипломатів 10 березня, звинувативши їх у шпигунстві. За офіційною версією Москви, дипломати начебто проводили “розвідувально-підривну роботу, яка загрожує безпеці РФ”.

Британським дипломатам наказали залишити Росію протягом двох тижнів.

Британська дипломатична служба назвала обвинувачення проти своїх дипломатів “зловмисними і необґрунтованими”. Кремль обвинуватив британських дипломатів у шпигунстві після висловлення обурення триваючою підтримкою Великою Британією України та заявами прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера про плани щодо розміщення британських миротворців в Україні як частини потенційних миротворчих сил.

“Це не вперше, коли Росія висуває зловмисні і безпідставні звинувачення проти наших співробітників”, – заявили в МЗС Великої Британії.

Видання Reuters наголошує, що випровадження британських дипломатів відбулось на фоні подальшого погіршення дипломатичних зв’язків Москви з Європою в той час, як влада Росії веде переговори про відновлення зв’язків зі Сполученими Штатами.

Британське видання Sky News наголосило, що також представника посольства Великої Британії в Москві викликали до МЗС РФ.

Двоє британців – перші західні дипломати, яких вислали з Росії після того, як Москва і Вашингтон почали переговори про відновлення персоналу у своїх посольствах.

За кілька днів до цього лондонський суд визнав трьох болгар винними утому, що вони брали участь в російському шпигунському підрозділі, щоб здійснювати спостереження за військовою базою США.

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