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В Румунії Калін Джеорджеску оскаржує відсторонення від президентських виборів

Сотні прихильників Каліна Джеорджеску вийшли протестувати, коли Центральне виборче бюро Румунії оголосило, що забороняє його реєстрацію на повторних президентських виборах. Бухарест 9 березня 2025р.
Сотні прихильників Каліна Джеорджеску вийшли протестувати, коли Центральне виборче бюро Румунії оголосило, що забороняє його реєстрацію на повторних президентських виборах. Бухарест 9 березня 2025р.

Приготування до повторних президентських виборів у Румунії затьмарене протистоянням довкола Каліна Джеорджеску, який мав найбільше голосів у першому турі у листопаді минулого року.

Джеорджеску вів кампанію під гаслами патріотизму і традиційних цінностей, а також скептично висловлювався щодо ЄС і НАТО і критикував підтримку України.

Конституційний суд Румунії скасував перший тур через зовнішнє втручання, а повторні вибори президента призначені на 4 травня.

9 березня Центральне виборче бюро Румунії оголосило, що не дозволяє Каліну Джеорджеску бути кандидатом, пославшись на оголошені йому звинувачення.

Каліна Джеорджеску затримали і допитували впродовж кількох годин в генеральній прокуратурі Румунії. 26 лютого 2025 р.
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Румунські судові та слідчі органи ще раніше заявили, що виявили докази маніпуляцій виборами, зокрема вказували на використання на користь Джеорджеску інтернетних платформ, таких як TikTok, ймовірно з Росії.

Джеорджеску також підозрюють у порушеннях правил фінансування виборчої кампанії і він був затриманий нещодавно в межах розслідування звинувачень про “спроби підбурювання до дій проти конституційного ладу”.

Він відкидає звинувачення та називає дії проти нього, “ударом по демократії” і проголосив, що “Європа тепер диктатура”, а “Румунія під тиранією”.

Калін Джеорджеску заявив, що оскаржить рішення Центрального виборчого бюро у Конституційному суді Румунії, який до середи має вирішити, чи дозволяти реєстрацію його кандидатури на виборах у травні.

Протести в Румунії і зауваження зі США

Після оголошення про недопущення Джеорджеску до виборів у Бухаресті 9 березня спалахнули протести, які супроводжувалися сутичками з поліцією.

Сотні учасників кидали каміння, перевертали автомобілі і палили смітники.

Скасування першого туру президентських виборів у Румунії викликало критику зокрема від віцепрезидента США Джей Ді Венса, який у промові на Мюнхенській безпековій конференції в лютому назвав це одним з прикладів відходу Європи від засадничих принципів свободи.

Він зокрема висміяв те, що він назвав “слабкістю демократії, яка може бути зруйнована цифровою рекламою за кілька сотень тисяч доларів з іншої країни”.

Джей Ді Венс заявив у тій промові під час першого на посаді європейського візиту, що його менше турбують загрози для Європи з боку Росії і Китаю, а більше - “загрози зсередини” у зв'язку з тим, що він назвав “відходом від засадничих цінностей, які поділяють також США”.

Мільярдер Ілон Маск, який тісно співпрацює з адміністрацією президента Трампа, також не раз звертав увагу на події в Румунії.

Поширюючи у своїй інтернетній платформі X (колишня Twitter) повідомлення про заборону Каліну Джеорджеску брати участь у виборах він назвав це“божевіллям”.

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