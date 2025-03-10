В Румунії Калін Джеорджеску оскаржує відсторонення від президентських виборів

Приготування до повторних президентських виборів у Румунії затьмарене протистоянням довкола Каліна Джеорджеску, який мав найбільше голосів у першому турі у листопаді минулого року.

Джеорджеску вів кампанію під гаслами патріотизму і традиційних цінностей, а також скептично висловлювався щодо ЄС і НАТО і критикував підтримку України.

Конституційний суд Румунії скасував перший тур через зовнішнє втручання, а повторні вибори президента призначені на 4 травня.

9 березня Центральне виборче бюро Румунії оголосило, що не дозволяє Каліну Джеорджеску бути кандидатом, пославшись на оголошені йому звинувачення.



Румунські судові та слідчі органи ще раніше заявили, що виявили докази маніпуляцій виборами, зокрема вказували на використання на користь Джеорджеску інтернетних платформ, таких як TikTok, ймовірно з Росії.

Джеорджеску також підозрюють у порушеннях правил фінансування виборчої кампанії і він був затриманий нещодавно в межах розслідування звинувачень про “спроби підбурювання до дій проти конституційного ладу”.

Він відкидає звинувачення та називає дії проти нього, “ударом по демократії” і проголосив, що “Європа тепер диктатура”, а “Румунія під тиранією”.

Калін Джеорджеску заявив, що оскаржить рішення Центрального виборчого бюро у Конституційному суді Румунії, який до середи має вирішити, чи дозволяти реєстрацію його кандидатури на виборах у травні.

Протести в Румунії і зауваження зі США

Після оголошення про недопущення Джеорджеску до виборів у Бухаресті 9 березня спалахнули протести, які супроводжувалися сутичками з поліцією.

Сотні учасників кидали каміння, перевертали автомобілі і палили смітники.

Скасування першого туру президентських виборів у Румунії викликало критику зокрема від віцепрезидента США Джей Ді Венса, який у промові на Мюнхенській безпековій конференції в лютому назвав це одним з прикладів відходу Європи від засадничих принципів свободи.

Він зокрема висміяв те, що він назвав “слабкістю демократії, яка може бути зруйнована цифровою рекламою за кілька сотень тисяч доларів з іншої країни”.

Джей Ді Венс заявив у тій промові під час першого на посаді європейського візиту, що його менше турбують загрози для Європи з боку Росії і Китаю, а більше - “загрози зсередини” у зв'язку з тим, що він назвав “відходом від засадничих цінностей, які поділяють також США”.

Мільярдер Ілон Маск, який тісно співпрацює з адміністрацією президента Трампа, також не раз звертав увагу на події в Румунії.

Поширюючи у своїй інтернетній платформі X (колишня Twitter) повідомлення про заборону Каліну Джеорджеску брати участь у виборах він назвав це“божевіллям”.