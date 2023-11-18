Росія покладалась на ядерний шантаж для ведення війни проти України. Дискусія в Інституті миру

Росія зберігає великий і дестабілізуючий ядерний потенціал. Відкинувши свої договірні зобов’язання та покладаючись на стратегії ядерної ескалації, Росія використовує ядерний шантаж для ведення агресивної війни проти України. На цьому зауважила директорка Інституту миру Ліз Гранде під час дискусії, присвяченої стратегічному позиціонуванню Сполучених Штатів та презентації висновків звіту призначеної Конгресом двопартійної Комісії про стратегічну позицію США.

Протидіяти російським та китайським загрозам одночасно

В Інституті миру розглядали рекомендації щодо майбутнього стратегічного позиціонування США та шляхи стратегічного стримування Росії та Китаю. Наголошувалось, що підтримка сучасного, надійного та ефективного стратегічного стримування має бути пріоритетом для Сполучених Штатів. На цьому зауважив присутній на дискусії конгресмен від Республіканської партії Даг Лемборн.

За словами конгресмена-республіканця Лемборна, кількість розгорнутих боєголовок США, дозволена відповідно до нової домовленості START, навряд чи є достатньою для протидії російським і нещодавно створеним китайським загрозам.

“Ми маємо не тільки повністю профінансувати та виконати поточну програму модернізації, але й розширити її, щоб гарантувати, що ми зможемо стримувати та протидіяти російським та китайським загрозам одночасно”, – заявив Даг Лемборн.

Ця заява відповідає висновкам звіту Комісії про стратегічну позицію США, які нещодавно прозвучали на слуханнях у Комітеті Палати представників США зі збройних сил.

Зокрема, там йшлось про те, що Росія так само як і Китай, розробляє надзвичайно дестабілізуючі ядерні потужності, спрямовані на уникнення американських систем раннього спостереження, що уможливлює ризик раптового ядерного удару. Звіт описує безпосередню загрозу нарощення ядерного потенціалу Росії та Китаю для Сполучених Штатів.

Два ядерних конкуренти

Вперше в історії Сполучені Штати мають двох ядерних конкурентів – Росію та Китай, наголошує старший радник Інституту миру Весс Мітчелл: “Звіт начебто каже вам – прокиньтесь. Враховуючи небезпеку нашого становища, всю новизну ситуації, бо вперше в історії в нас два ядерних конкуренти”.

Даг Лемборн під час події в Інституті миру також повторив ще одну ключову думку, про яку йшлось у звіті – разом із нарощуванням стратегічного арсеналу, США необхідно паралельно збільшувати обсяги конвенційної зброї, що може стати найкращим шансом стримати потенційного противника та уникнути ядерного конфлікту.

Як нам одночасно модернізувати наші існуючі сили протягом наступних 10 чи 12 років, щоб досягти того рівня, на якому ми мали б бути в 2010 році, та більше – врахувати додатковий виклик від Китаю?

Як раніше наголошував Голос Америки, звіт Комісії про стратегічну позицію США рекомендує збільшення кількості стратегічних бомбардувальників B-21 та нових атомних підводних човнів класу "Колумбія". Серед рекомендацій звіту також йшлось про розміщення в Азії та Європі більшої кількості тактичної ядерної зброї, а також про розробку планів щодо розміщення деяких або всіх резервних ядерних боєголовок США.

Один з авторів звіту заступник голови Комісії про стратегічну позицію США та колишній сенатор-республіканець Джон Кайл під час дискусії в Інституті миру наголосив, що ризики викликів, які одночасно надходять від Росії та Китаю, не можна ігнорувати.

“Як нам одночасно модернізувати наші існуючі сили протягом наступних 10 чи 12 років, щоб досягти того рівня, на якому ми мали б бути у 2010 році, та більше – врахувати додатковий виклик від Китаю?” – запитує Джон Кайл.

Кайл зауважує, що шанси на майбутні домовленості з контролю над озброєннями мінімальні – і з Китаєм, і з Росією.

“Через питання України Путін, здається, не дуже зацікавлений у розмовах. Хоча є певні можливості для зниження ризиків. Ми бачили, як Байден і лідер Китаю намагались дати можливість військовим США говорити із китайськими військовими”, – говорить Джон Кайл про переговори президента США Джо Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіна у середу поблизу Сан-Франциско у Каліфорнії.

Тоді серед питань, про які лідерам США та КНР вдалося досягти угоди, були домовленості відновити канали зв’язку між збройними силами двох країн.

Ризики війни з Росією та Китаєм

Автори звіту наголошують, що Сполучені Штати мають підготуватись до того, щоб мати змогу протистояти обом ядерним супротивникам – Росії та Китаю у 2027-2035 роках, при чому США та їхні партнери мають бути готовими стримувати та протистояти обом країнам одночасно.

“Водночас із тим, як ризик великого ядерного конфлікту залишається низьким, ризик військового конфлікту з Росією та Китаєм або обома, хоч і не є неминучим, але виріс. Разом із цим зростає ризик використання ядерної зброї, в тому числі можливо, на території Сполучених Штатів”, – йдеться у висновках звіту.

На важливості змін у стратегії США щодо стримування загроз наголошує голова Комісії про стратегічну позицію США Меделін Крідон. За її словами, США потрібна стратегії підготовки до двох можливих воєн.

“Ми маємо підготуватись, наскільки ми можемо як країна, поставити речі на свої місця. Ми маємо зосередитися на інфраструктурі, Національному управлінні ядерної безпеки, Міністерстві оборони, щоб у нас була можливість робити все необхідне для майбутніх рішень”, – наголошує Крідон.

Дивіться також: Експлейнер: США та Китай – приречені на співпрацю, чи суперництво. Відео