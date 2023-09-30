Росія відзначила "річницю анексії" концертом на тлі нападів дронів на Україну

Президент РФ Володимир Путін заявив, що анексія українських територій здійснена ним “у повній відповідності до міжнародних норм”, а жителі чотирьох українських областей, частину територій який Москва незаконно анексувала рік тому, “зробили свій вибір – бути зі своєю Батьківщиною”, цитує агенція АР.

Путін заявляє, що жителі Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей висловили бажання бути частиною Росії на місцевих виборах на початку місяця, не визнаних та розкритикованих зі сторони США і ЄС.

30 вересня 2022 року, як повідомляв Голос Америки, Путін підписав укази про "приєднання" до РФ частково окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та окупованої Луганської областей України за "підсумками" фіктивного "референдуму". Результати цього так званого "голосування" не визнали США, ЄС, Велика Британія, Канада, решта країн Групи семи, Україна та інші держави світу.

Річницю незаконної анексії українських регіонів України Росією згадав головний дипломат ЄС Жозеп Боррель під час неоголошеного візиту до Одеси. Виступаючи у Спасо-Преображенському соборі міста, серйозно пошкодженому під час російського ракетного удару в липні, Боррель підтвердив підтримку України з боку ЄС.

"Я є свідком наслідків цієї війни, в якій Україна і Одеса платять високу ціну. Це яскравий приклад того, як Росія намагається знищити Україну", – сказав Боррель.

"Сьогоднішня дата – це час згадати, що деякі частини української території, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей були незаконно анексовані Росією, як раніше незаконно був анексований Крим, – наголосив Боррель. – І ми в ЄС будемо підтримувати Україну в її боротьбі за відновлення її територіальної цілісності".

Дипломат також додав, що майбутній мир повинен бути справедливим, зберігати територіальну цілісність і незалежність України.

За повідомленням АР, у Москві на Красній площі відбувся концерт з нагоди річниці анексії. Тим часом вночі протиповітряна оборона України збила 30 із 40 безпілотників-камікадзе іранського виробництва, націлених на Одеську, Миколаївську та Вінницьку області.

Міністерство національної оборони Румунії заявило цього ж дня про можливе несанкціоноване проникнення в національний повітряний простір країни поблизу кордону з Україною.

Триває пошук об’єктів, які, ймовірно, впали на румунську територію, про що повідомлено союзників країни по НАТО. Раніше, як повідомляв Голос Америки, міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заявила, що війна Росії проти України “торкнулася безпосередньо Румунії” і становить небезпеку для її громадян.

Також у Росії оголосили про мобілізацію 130 000 осіб з 1 жовтня, у тому числі з числа жителів анексованих територій, пише АР з посиланням на Міноборони РФ.