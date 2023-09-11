ЄС, США засуджують російські псевдовибори на окупованих територіях України

ХАНОЙ, 10 вересня (Reuters). Президент США Джо Байден заявив, що провів переговори з китайським керівництвом на найвищому рівні за останні місяці, додавши, що економічна нестабільність Пекіна не сприяє вторгненню Китаю на Тайвань.

Байден сказав, що він зустрівся з другим після президента КНР Сі Цзіньпіна китайським посадовцем, прем'єр-міністром КНР Лі Цяном, на щорічному саміті G20 у Нью-Делі. Ці переговори стали найвищими за рівнем між двома державами майже за 10 місяців після зустрічі Байдена і Сі минулого року на саміті G20 в Індонезії.

Лі, який став прем'єр-міністром у березні, відвідав зустріч світових лідерів замість Сі. Очікувалося, що два лідери не будуть проводити переговори на G20, але незаплановані зустрічі на самітах є звичайним явищем.

«Моя команда зустрічається з представниками президента Сі та його кабінетом, — сказав Байден журналістам. - Сьогодні я зустрівся з його представником в Індії». Він додав: «Ми говорили про стабільність» і про Південну півкулю. «Це було зовсім не протистояння».

Білий дім у неділю повідомив, що Байден зустрівся з представником Китаю на саміті. Дві наддержави цього року намагалися поліпшити відносини після суперечки через китайську повітряну кулю, яка пролетіла над територією США і яку у США вважають шпигунською.

Байден назвав економічну ситуацію в Китаї "кризою"

Виступаючи на пресконференції у В’єтнамі, Байден назвав економіку США «найсильнішою» у світі. Він сказав журналістам, що зростання Китаю сповільнюється через слабку світову економіку, а також політику Китаю, але не уточнив, яку саме.

Байден назвав економічну ситуацію в Китаї "кризою", посилаючись на проблеми в секторі нерухомості та високий рівень безробіття серед молоді.

"Один із основних економічних принципів його плану зараз зовсім не працює, — сказав Байден про Сі, не вдаючись у деталі. - Я не радий цьому, але це не працює".

Байден додав, що Сі зараз він дуже зайнятий.

Американський президент планує йти на перевибори у 2024 році і питання економіки є серед головних для виборців.

У минулому кварталі економіка США зросла на 2,1% у річному обчисленні.

Керівники центральних банків різко підвищили процентні ставки, щоб знизити інфляцію до цільового рівня.

Дані про торгівлю в серпні показали, що експорт і імпорт Китаю скоротили падіння, що вказує на можливу стабілізацію економічного спаду, оскільки політики прагнуть стимулювати попит і відбивати дефляцію.

Лі сказав, що Китай повинен досягти своєї мети зростання на 2023 рік у розмірі близько 5%, але деякі аналітики вважають, що падіння ринку нерухомості, низькі споживчі витрати та уповільнення кредитування можуть означати нижчі темпи зростання.

Відкриті до діалогу

Байден намагався підтримувати комунікації з Китаєм, щоб знизити температуру в міжнародних конфліктах, зокрема через Тайвань, самоврядний острів, на який Китай претендує.

«Я не думаю, що це спонукатиме Китай вторгнутися на Тайвань, — сказав Байден про економічні проблеми країни. - Насправді навпаки, мабуть, не має такої потужності, як раніше».

Він назвав Сполучені Штати тихоокеанською державою, яка не має наміру виходити з регіону.

Байден також сказав, що нещодавні кроки китайських чиновників щодо обмеження використання розроблених США iPhone Apple (AAPL.O) державними службовцями прирівнюються до спроби «змінити деякі правила гри» в торгівлі.

«Я щиро хочу налагодити стосунки», — додав він.