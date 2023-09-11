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- Голос Америки
ЄС, США засуджують російські псевдовибори на окупованих територіях України
ЄС та США рішуче засудили російські псевдовибори на окупованих територіях України і не визнаватимуть їхні результати.
Верховний представник ЄС із зовнішньополітичних питань Жозеп Боррель назвав ці вибори "незаконними" і засудив примусову паспортизацію, яку Росія проводить на окупованих територіях.
"Ці незаконні так звані "вибори" в Україні відбулись на тлі примусової та незаконної паспортизації Росією, масштабних та систематичних порушень прав людини, а також залякувань і росту репресій проти українських громадян з боку Росії та незаконного призначення влади на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться в заяві Борреля.
"Російські псевдовибори на окупованих територіях і є образою для Статуту ООН", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Сполучені Штати ніколи не визнають претензії Росії на будь-яку українську суверенну територію. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки необхідно", - написав Блінкен в соцмережі Х (раніше Twitter).
"Потьомкінськими виборами" назвав російські вибори Роберт Вуд, заступник постійного представника США при ООН, під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого темі незаконного проведення виборів минулого тижня. Засідання ініціювали Албанія та США.
У своєму виступі, Вуд наголосив, що Росія проводить фіктивні вибори на окупованих територіях України разом зі щорічними регіональними виборами.
В ООН також заявили, що так звані російські вибори на окупованих територіях "не мають правового підґрунтя".
Росія провела псевдовибори на окупованих територіях 8-10 вересня.
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- Голос Америки
ООН: Вихід Росії із зернової угоди й атаки на українську інфраструктуру позбавляють багатьох людей у світі права на їжу
«Вихід Російської Федерації з Чорноморської зернової ініціативи в липні та атаки на зернові комплекси в Одесі та інших місцях знову призвели до захмарного зростання цін у багатьох країнах, що розвиваються, позбавивши багатьох людей права на їжу».
З такою заявою виступив у понеділок, 11 вересня, Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк на відкритті сесії Ради з прав людини в Женеві, Швейцарія. Тюрк додав, що рівень голоду в усьому світі повернувся до рівня 2005 року, а до 2030 року майже 600 мільйонів людей будуть «хронічно недоїдати», повідомляє агентство Reuters.
За словами Тюрка, світ наразі має достатньо фінансових, технологічних та земельних ресурсів, щоб забезпечити «достатньо їжі для всіх», цитує мережа CNN. Однак, «зміна клімату, наслідки пандемії та війна Росії проти України» - cthtl причин голоду та відсутності продовольчої безпеки у світі.
«Півтора року жахливої війни спустошили Україну, завдавши жахливих втрат її народу та завдавши шкоди величезним площам сільськогосподарських угідь», - додав Тюрк.
Як повідомляв раніше Голос Америки, Чорноморську зернову угоду було підписано у липні 2022 року за посередництва Туреччини та ООН, а в липні 2023 року Росія одноосібно вийшла з угоди. Для відновлення її дії, Росія висуває низку вимог, включно з поверненням російського Россєльхозбанку до системи SWIFT, від якої банк було відключено минулого року на виконання санкцій ЄС проти Росії.
Останнім часом, Росія здійснила серію ударів по портовій і зерновій інфраструктурі України у гирлі Дунаю в Одеській області, викликавши широке засудження з боку міжнародної спільноти. Наразі шлях через румунський порт Констанца розглядають як один з головних коридорів для експорту українського збіжжя в умовах морської блокади Росії.
Байден вважає, що економічна "криза" в Китаї знижує ймовірність вторгнення на Тайвань
ХАНОЙ, 10 вересня (Reuters). Президент США Джо Байден заявив, що провів переговори з китайським керівництвом на найвищому рівні за останні місяці, додавши, що економічна нестабільність Пекіна не сприяє вторгненню Китаю на Тайвань.
Байден сказав, що він зустрівся з другим після президента КНР Сі Цзіньпіна китайським посадовцем, прем'єр-міністром КНР Лі Цяном, на щорічному саміті G20 у Нью-Делі. Ці переговори стали найвищими за рівнем між двома державами майже за 10 місяців після зустрічі Байдена і Сі минулого року на саміті G20 в Індонезії.
Лі, який став прем'єр-міністром у березні, відвідав зустріч світових лідерів замість Сі. Очікувалося, що два лідери не будуть проводити переговори на G20, але незаплановані зустрічі на самітах є звичайним явищем.
«Моя команда зустрічається з представниками президента Сі та його кабінетом, — сказав Байден журналістам. - Сьогодні я зустрівся з його представником в Індії». Він додав: «Ми говорили про стабільність» і про Південну півкулю. «Це було зовсім не протистояння».
Білий дім у неділю повідомив, що Байден зустрівся з представником Китаю на саміті. Дві наддержави цього року намагалися поліпшити відносини після суперечки через китайську повітряну кулю, яка пролетіла над територією США і яку у США вважають шпигунською.
Байден назвав економічну ситуацію в Китаї "кризою"
Виступаючи на пресконференції у В’єтнамі, Байден назвав економіку США «найсильнішою» у світі. Він сказав журналістам, що зростання Китаю сповільнюється через слабку світову економіку, а також політику Китаю, але не уточнив, яку саме.
Байден назвав економічну ситуацію в Китаї "кризою", посилаючись на проблеми в секторі нерухомості та високий рівень безробіття серед молоді.
"Один із основних економічних принципів його плану зараз зовсім не працює, — сказав Байден про Сі, не вдаючись у деталі. - Я не радий цьому, але це не працює".
Байден додав, що Сі зараз він дуже зайнятий.
Американський президент планує йти на перевибори у 2024 році і питання економіки є серед головних для виборців.
У минулому кварталі економіка США зросла на 2,1% у річному обчисленні.
Керівники центральних банків різко підвищили процентні ставки, щоб знизити інфляцію до цільового рівня.
Дані про торгівлю в серпні показали, що експорт і імпорт Китаю скоротили падіння, що вказує на можливу стабілізацію економічного спаду, оскільки політики прагнуть стимулювати попит і відбивати дефляцію.
Лі сказав, що Китай повинен досягти своєї мети зростання на 2023 рік у розмірі близько 5%, але деякі аналітики вважають, що падіння ринку нерухомості, низькі споживчі витрати та уповільнення кредитування можуть означати нижчі темпи зростання.
Відкриті до діалогу
Байден намагався підтримувати комунікації з Китаєм, щоб знизити температуру в міжнародних конфліктах, зокрема через Тайвань, самоврядний острів, на який Китай претендує.
«Я не думаю, що це спонукатиме Китай вторгнутися на Тайвань, — сказав Байден про економічні проблеми країни. - Насправді навпаки, мабуть, не має такої потужності, як раніше».
Він назвав Сполучені Штати тихоокеанською державою, яка не має наміру виходити з регіону.
Байден також сказав, що нещодавні кроки китайських чиновників щодо обмеження використання розроблених США iPhone Apple (AAPL.O) державними службовцями прирівнюються до спроби «змінити деякі правила гри» в торгівлі.
«Я щиро хочу налагодити стосунки», — додав він.
Заморожені російські активи можуть піти на відновлення України – погляд експертів. Відео
Близько $350 млрд російських активів заморожено країнами Заходу. З початку повномасштабної війни ведуться дискусії про можливе використання цих грошей на відновлення шкоди, заподіяної Росією Україні. Які шляхи це зробити – в сюжеті Олексія Коваленка.
- Радіо Свобода
- Голос Америки
Кім Чен Ин, ймовірно, їде на зустріч із Путіним. Розвідка Південної Кореї каже про рух його поїзда до кордону РФ
Спеціальний потяг, який, імовірно, перевозить лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, схоже, вирушив до Росії, повідомили в понеділок представники уряду Південної Кореї.
«Органи розвідки вважають, що потяг, який, ймовірно, перевозить Кім Чен Ина, рухається до Владивостока», – сказав посадовець розвідки Південної Кореї інформаційному агентству Yonhap.
Поки ні з Пхеньяна, ні з Москви офіційної інформації про можливу поїздку Ина до Росії немає. Якщо поїзд лідера КНДР дійсно їде до Владивостока, то ця поїздка може триватиме 20 годин або й більше.
Президент РФ Володимир Путін тим часом прибув до Владивостока для участі у Східному економічному форумі. Це найближче велике місто Росії біля кордону з КНДР.
Північна Корея – одна з дуже небагатьох країн світу, які відкрито підтримали Кремль від початку збройного вторгнення в Україну. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван раніше констатував, що переговори про постачання зброї між Москвою та Пхеньяном «активно просуваються», і попередив лідера КНДР, що його країні доведеться дорого заплатити за постачання Росії зброї для застосування на фронті в Україні.
Наприкінці липня цього року до Північної Кореї приїжджав міністр оборони Росією Сергій Шойгу. Метою його поїздки називалося «зміцнення військових зв’язків» між двома державами.
Сполучені Штати продовжують пильно стежити за співпрацею Росії та Північної Кореї та готові вжити заходів у разі постачання корейської зброї до Росії. Про це під час брифінгу у Вашингтоні 5 вересня повідомив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател.
Всі старання Росії відновити свою імперію тепер залежать від Північної Кореїпосол США в Японії Рам Емануель
Він закликав Північну Корею припинити перемовини з Росією щодо зброї і дотримуватись публічних обіцянок КНДР не надавати зброї Росії. За словами Патела, США вживатимуть відповідних заходів для підтримки українських партнерів. Пател нагадав, що так само Сполучені Штати реагували на підтримку дій Росії Іраном, зокрема, щодо надання іранських безпілотників. “Ми, звичайно, вжили кроків, щоб продовжувати притягувати до відповідальності не лише Російську Федерацію, а й іранський режим за такі відносини”, – сказав Пател.
Те, що Росія змушена звернутись за підтримкою до Північної Кореї свідчить про її відчайдушні спроби отримати допомогу, кажуть посадовці США.
"Всі старання Росії відновити свою імперію тепер залежать від Північної Кореї", - заявив цього ж дня посол США в Японії Рам Емануель. За його словами, це є свідченням того, наскільки війна Росії в Україні провалилась.
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