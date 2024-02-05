"Зеленський, схоже, повертається до старої поганої звички". На Заході реагують на заяви про “перезавантаження” в керівництві України

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 4 лютого, в інтерв’ю італійському телеканалу Rai1 зазначив, що він розглядає можливість заміни головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а також “перезавантаження” в керівництві країни.

Цю заяву президента України 5 лютого коментували західні ЗМІ та експерти.

“Коментарі пана Зеленського в ефірі в неділю ввечері показали, що його плани виходять за рамки заміни головного військового генерала Валерія Залужного. І вони сигналізували про пошук нової стратегії серед керівництва України в непевний момент”, - зауважує американське видання The New York Times (NYT).

Непорозуміння між військовими та цивільним урядом України є “найсерйознішим розколом в українському керівництві” відтоді, як почалася війна у лютому 2022 року. Переломний момент стався “минулого тижня, коли пан Зеленський викликав генерала Залужного на зустріч, щоб повідомити йому, що його звільняють”, продовжує NYT.

За оцінкою видання, заміна головнокомандувача в розпал російського наступу може бути ризикованою, адже генерал Залужний користується значною повагою серед солдатів і молодших офіцерів.

На додаток, звільнення Залужного може додати до побоювань щодо стабільності українського керівництва. Ним також “майже напевно” скористаються російські пропагандисти з метою представити Зеленського “недемократичним тираном”.

Залужний також конкурує за популярністю із Зеленським, і це турбує президентську команду

Своєю чергою видання Newsweek зауважує, що ідея Володимира Зеленського про необхідність перезавантаження найвищого керівництва країни “викликає питання про те, які наслідки такий крок матиме для українського президента в політичному плані та для боротьби, яку він веде проти Росії”.

Видання також поспілкувалося з Віктором Коваленком, аналітиком з питань оборони та колишнім українським військовим, який зауважив, що чутки про можливе звільнення Залужного вже вдарили по бойовому духу армії. Він також зазначив, що союзників України турбуватиме заміна, адже Залужний зміг побудувати гарні стосунки із західними військовими.

Видання також нагадує дані грудневого соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, згідно з яким підтримка українцями Зеленського знизилася з 84% наприкінці 2022 року до 62% наприкінці 2023 року. Натомість 96% респондентів підтримували Збройні сили України, й 88% довіряли Залужному, додає видання.

Видання Time пояснює, що головнокомандувач Залужний є надзвичайно популярною фігурою в Україні. Однак він мав суттєву суперечку із Зеленським після того, як заявив про потребу додатково призвати 500 000 осіб до українського війська.

Видання також нагадує, що до повномасштабного вторгнення Росії Зеленський часто призначав і звільняв урядовців. Однак можлива заміна Залужного стане “першою великою кадровою перестановкою в українському уряді з початку війни”.

Тим часом Андерс Аслунд, аналітик, економіст і автор, зазначив на своїй сторінці в мережі Х: “Що стосується Залужного, президент Зеленський, схоже, повертається до своєї старої поганої звички звільняти чудових посадовців, щоб призначити будь-кого іншого”.

“На найвищих посадових осіб має бути покладено відповідальність, їм потрібно дозволити зберігати чесність і не піддавати їх мікроуправлінню з боку офісу президента.

Найбільшою проблемою України після корупції є недолуге керівництво на вищому рівні.

Офіс президента має непропорційну владу”, - додав Аслунд.

Георгій Ревішвілі, стипендіат програми Фулбрайта в Школі державного управління імені Буша Університету A&M штату Техас й колишній старший радник Ради національної безпеки Грузії, зазначив в мережі Х: “У мене таке враження, що Зеленський і Залужний дотримуються різко протилежних поглядів на поточний стан війни та стратегічний підхід до неї”.