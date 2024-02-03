Студія Вашингтон. Думки західних ЗМІ про ймовірну відставку Залужного

Сьогодні у Студії Вашингтон. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своїй колонці для CNN окреслив ключові підходи для Києва й Заходу, які можуть допомогти українським силам перемагати Росію на полі бою. Низка західних медіа опублікували аналіз статті українського генерала. Попри те, що указу про звільнення головнокомандувача іще немає, частина видань висловлюють переконання, що Зеленський все ще прагне відставки Залужного.