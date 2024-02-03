Західні ЗМІ: Білий дім не втручається у можливе рішення Києва звільнити генерала Залужного

Низка західних видань повідомляє, посилаючись на свої джерела, що уряд України повідомив Білому дому, що президент Володимир Зеленський вирішив звільнити свого верховного командувача, генерала Валерія Залужного.

Як зауважує газета Washington Post «це стало б найбільш серйозною кадровою перестановкою під час війни».

За даними газети, яка посилається на свої джерела, офіційні особи Білого дому не підтримали, але і не заперечували проти рішення Києва у цьому важливому питанні, але визнали його суверенним вибором президента.

Вашингтонська газета пише, що Зеленський ще не видав офіційного указу про відставку Залужного, і невідомо, коли це може статися.

«Попереднє повідомлення Вашингтону, про яке раніше не повідомлялося, відображає впливову роль Сполучених Штатів як найпотужнішого військового та політичного спонсора України», – додає Washington Post.

Також, на думку газети, імовірно, попередження також дало Білому дому можливість спонукати Зеленського переглянути ключове рішення — навіть якщо він вирішив цього не робити.

Агентство Reuters додає, що генерал Залужний не погоджувався з президентом Зеленським у низці питань, а рішення про його усунення ухвалюється після минулорічного контрнаступу, яке не виконало багатьох сподівань щодо повернення значної частини територій, захоплених Росією.

Джерело, на яке посилається агентство, каже, що голловна суперечка стосується нової військової мобілізації, бо президент виступає проти пропозиції Залужного призвати 500 000 нових військових.

Водночас джерело додало, що процес звільнення Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України поки призупинено, оскільки сторони опрацьовують подальші кроки.

Як застерігає Washington Post, Залужний є однією з найпопулярніших фігур в українському суспільстві, і його відхід може вплинути на моральний стан військ і похитнути довіру західних донорів, у той час як українська армія намагається відбити наступаючі російські війська.

Американські оглядачі, зокрема, Стівен Пайфер, експерт зі Східної Європи зі Стенфордського університету та колишній посол США в Україні, також застерігають від того, що виглядає як розкол між політичним та військовим керівництвом України, але вважають, що США повинні триматися подалі від цієї справи, що є внутрішнім питанням України.

У четвер, як повідомляв Голос Америки, Залужний опублікував колонку на сайті CNN, де окреслив ключові підходи для Києва й Заходу, які можуть допомогти українським силам перемагати Росію на полі бою.

У ній, зокрема, генерал наголошує на важливості усвідомлення переваги ворога в людських ресурсах і здійснення "непопулярних заходів" з широкої мобілізації населення.

Стаття у CNN була написана до появи повідомлень про можливий план президента Володимира Зеленського знати Залужного з його посади.