Вантажне судно в Аденській затоці постраждало від ракетного удару, згідно з повідомленнями

Організації морської безпеки заявили у четвер, 22 лютого, що вони отримали повідомлення про ракетний удар по вантажному судну в Аденській затоці.

Агентство морської торгівлі Сполученого Королівства повідомило, що по кораблю було випущено дві ракети, що спричинило пожежу на борту.

Агентство також повідомило, що “коаліційні сили реагують” на інцидент, який стався приблизно за 130 кілометрів на південний схід від єменського порту Аден.

Британська фірма з морської безпеки Ambrey ідентифікувала судно як вантажне судно, що ходить під прапором Палау і належить Великій Британії.

Збройні сили США заявили, що в середу завдали чотири авіаудари по протикорабельних крилатих ракетах, розташованих у контрольованих хуситами районах Ємену.

Центральне командування США повідомило, що в результаті ударів було вражено сім мобільних крилатих ракет і ракетна установка, які були готові до запуску в бік Червоного моря.

Сили США також збили ударний безпілотник-камікадзе, повідомило Центральне командування США.

Удари були завдані у відповідь на “безпосередню загрозу для торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні”, за словами Центрального командування.

З листопада 2023 року хуситські бойовики здійснили десятки нападів на торгові судна, порушивши ключовий судноплавний шлях у Червоному морі. Багато судноплавних компаній вирішили уникати цього району, вибираючи довший і дорожчий судноплавний маршрут навколо Африки.

Удари в середу відбулися через день після того, як Пентагон підтвердив, що підтримувані Іраном хусити збили американський безпілотник MQ-9 Reaper біля узбережжя Ємену.

У середу, 21 лютого, Сполучені Штати засудили атаки хуситів у Червоному морі, заявивши, що вони затримують і збільшують витрати на доставлення продовольства та медикаментів у частини світу, які потребують гуманітарної допомоги.

“Всупереч тому, що намагаються стверджувати хусити, їхні атаки не допомагають палестинцям, — заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер. - Їхні дії не приносять палестинському народу жодної допомоги”.

Хусити заявили, що діють на знак солідарності з палестинцями з приводу війни в Газі.

Міллер повторив, що Сполучені Штати не прагнуть конфлікту в Червоному морі, де сили США перехоплюють атаки хуситів, а також завдають численних авіаударів по ракетних об'єктах хуситів у Ємені.

“Ми та наші партнери продовжуватимемо вживати необхідних заходів, щоб захистити свободу судноплавства та комерційне судноплавство від атак хуситів на цьому критично важливому міжнародному водному шляху та захистити життєво важливу економічну та гуманітарну допомогу країнам регіону”, — сказав Міллер.