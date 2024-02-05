США завдали ударів по ракетах хуситів в Ємені

Збройні сили США заявили, що ввечері в неділю завдали удару "самозахисту" по крилатих ракетах у районі Ємену, який контролюють бойовики-хусити.

Центральне командування США повідомило, що в результаті удару було вражено чотири протикорабельні ракети, які готувалися до запуску по кораблях у Червоному морі.

У заяві Центрального командування США CENTCOM йдеться, що ракети "представляли безпосередню загрозу кораблям і торговим суднам ВМС США в регіоні". Цей удар став останнім кроком американських військових проти бойовиків, яких підтримує Іран, щоб протистояти серії атак хуситів, націлених на судна у важливих судноплавних шляхах Червоного моря.

Раніше в неділю радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив CNN, що президент США Джо Байден "зробить те, що він вважає за потрібне", якщо буде більше нападів на американські війська, дислоковані на Близькому Сході, або американський флот. суден і торговельних суден у Червоному морі.

Незважаючи на це, Салліван сказав, що США "намагатимуться утриматися від () розширеної війни" на Близькому Сході, навіть якщо американські та британські сили об’єдналися, щоб знову вдарити по бойовиках, яких підтримує Іран.

У п’ятницю США завдали ударів по більш ніж 85 об’єктах, пов’язаним з Корпусом вартових Ісламської революції Ірану та його помічниками в Іраку та Сирії, у відповідь на вбивство трьох військовослужбовців США на аванпості в Йорданії, де вони дислокувалися.

США та Велика Британія в суботу вразили щонайменше 36 цілей хуситів в Ємені, а в неділю США завдали, як вони описали, удару самозахисту проти протикорабельної крилатої ракети хуситів, "готової до запуску проти кораблів у Червоному морі".

Салліван сказав, що США "все ще оцінюють збитки" від атаки на підтримуваних Іраном бойовиків в Іраку та Сирії.

Відповідаючи на запитання, як США визначать успіх атак, Салліван сказав: "Кожна атака, яку ми здійснюємо, сприяє зниженню можливостей" підтримуваних Іраном бойовиків у регіоні.

"США активізуються, коли на них нападуть", але не дозволять "втягнути себе у війну на Близькому сході, хоч і захищатимуть свої війська".

Хоча останніми днями США заявляли, що не збираються атакувати Іран напряму, Салліван сказав: "Я не збираюся включати або виключати" будь-яку атаку по Ірану.

У суботу хусити ясно дали зрозуміти, що не відступлять. "Військові операції проти Ізраїлю триватимуть, доки злочини геноциду в Газі не припиниться, а облога з її жителів не буде знята, незалежно від жертв, яких це нам коштуватиме, – написав на X Мохаммед аль-Бухайті, офіційний представник хуситів. - Британська агресія проти Ємену не залишиться без відповіді, і ми зустрінемо ескалацію ескалацією".

Russia has requested an emergency meeting of the U.N. Security Council on Monday afternoon to discuss the U.S. attacks in the Middle East.

Росія скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН у понеділок, щоб обговорити напади США на Близькому Сході.

До роботи над статтею долучилась керівниця бюро Білого дому Петсі Відакусвара із авіабази Дувр у Делавері та кореспондент з питань національної безпеки Джефф Селдін.