Хусити завдали нові атаки на торговельні кораблі США та Великої Британії в Червоному морі

Підтримувані Іраном бойовики-хусити атакували британський та американський торговельні кораблі в Червоному морі. Про це повідомило видання The Guardian.

Обидва судна не зазнали серйозних пошкоджень, водночас як і попередні атаки хуситів на комерційні судна в регіоні, це створює загрози для комерційного судноплавства і змушує кораблі або платити завищену страховку з урахуванням ризиків, або обирати довші та більш дорогі маршрути.

Управління морських торговельних операцій Великої Британії повідомило, що атака на британське судно сталась в районі узбережжя єменського міста Ходейда. Снаряд пролетів над палубою та завдав незначних пошкоджень.

Час для хуситів спливає, оскільки їхні можливості дедалі зменшуються

За повідомленнями The Guardian, хусити взяли на себе відповідальність за атаки на британський та американський торговельні кораблі. "Час для хуситів спливає, оскільки їхні можливості дедалі зменшуються”, – заявив напередодні в понеділок міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

Як раніше повідомляв Голос Америки, збройні сили США заявили, що ввечері в неділю 4 лютого завдали удару "самозахисту" по крилатих ракетах у районі Ємену, який контролюють бойовики-хусити.

Центральне командування США повідомило, що в результаті удару було вражено чотири протикорабельні ракети, які готувалися до запуску по кораблях у Червоному морі.

У заяві Центрального командування США CENTCOM йдеться, що ракети "представляли безпосередню загрозу кораблям і торговим суднам ВМС США в регіоні". Цей удар став останнім кроком американських військових проти бойовиків, яких підтримує Іран, щоб протистояти серії атак хуситів, націлених на судна у важливих судноплавних шляхах Червоного моря.

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