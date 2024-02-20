Росія внесла Радіо Свобода до реєстру "небажаних організацій"

Міністерство юстиції Росії додало до переліку іноземних і міжнародних неурядових організацій, діяльність яких визнана "небажаною" на території, корпорацію Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Про це стало відомо 20 лютого із посиланням на матеріали на сайті відомства.

Відповідно до реєстру, корпорація стала 142-ю організацією, внесеною до списку "небажаних".

Раніше Генпрокуратура Росії ухвалила рішення про визнання діяльності корпорації небажаною на території Росії, повідомило російське державне агентство новин ТАСС. За повідомленням, рішення прокуратури було ухвалене 2 лютого 2024 року.

Російський закон про "небажані організації", ухвалений у 2015 році, спрямований проти неурядових організацій, які отримують фінансування з іноземних джерел. До реєстру потрапляють організації, діяльність яких, за версією російської влади, становить загрозу для основ конституційного ладу, безпеки чи обороноздатності країни. Внесення до списку означає, що організації заборонено працювати в країні, а громадянам Росії заборонено співпрацювати з нею під загрозою кримінального переслідування.

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, як і Голос Америки, – незалежні американські медіакорпорації, які фінансуються коштом гранту Конгресу через Агентство США з глобальних медіа.

Радіо Свобода працює 27 мовами у 23 країнах – переважно для аудиторій тих країн, де свобода ЗМІ обмежена.

Сайти й акаунти в кількох соціальних мережах російськомовних проєктів Радіо Свобода, включаючи сайти Російської служби Радіо Свобода, навесні 2022 року блоковані Роскомнаглядом за відмову видалити інформацію про російське військове вторгнення в Україну. Попри блокування, інтерес аудиторії до інформації, що надається редакціями Радіо Свобода і телеканалу "Настоящее время" (спільний проєкт Радіо Свобода й Голос Америки), залишається значним, він обчислюється в десятках мільйонів відвідувань вебсайтів і сотнях мільйонів відеопереглядів на хостингу YouTube й інших платформах.

Раніше Голос Америки повідомляв, що до Держдуми РФ внесено законопроєкт, який у разі прийняття дозволить російській владі визнавати небажаними організації, засновниками чи учасниками яких виступають закордонні держоргани та уряди. Такими можуть бути визнані, наприклад, американський мовник Голос Америки, британська ВВС, німецька Deutsche Welle та представницька міжнародна організація Рада Європи.

Нагадаємо, Голос Америки є найбільшим міжнародним мовником США, що надає новини та інформацію більш ніж 40 мовами для приблизно 326 мільйонів людей щотижня.