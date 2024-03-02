Українська влада наполягає на евакуації родин з дітьми з Куп’янська. ЗМІ говорять про небезпеку для сусідніх з Авдіївкою сіл і містечок

Росія учергове бомбардувала українське місто Куп’янськ на Харківщині – керованими авіабомбами російські сили ударили 2-го березня по околицях міста, унаслідок чого поранення отримав 55-річний волонтер. У місті, що розташоване за близько 250 км від Авдіївки, оголошено примусову евакуацію сімей з дітьми, але частина батьків відмовляється вивозити дітей.

Газета The News York Times припускає, що після захоплення російськими військами Авдіївки під загрозою опинилися села і міста на захід на північ від неї.

“Лінія фронту змістилася на захід, загрожуючи наступним українським містечкам і селам, які лежать на їхньому [російської армії] шляху”, – пише видання.

За інформацією NYT, українські фермери та шахтарі з родинами, які живуть довкола нещодавно захопленої Авдіївки “готові тікати перед лицем російської навали”.

Не всі сім'ї згодні виконувати заклик до евакуації

Але українські посадовці свідчать, що не всі сім'ї згодні виконувати заклик до евакуації – постанову, що була затверджена рік тому, у березні 2023 року, Кабінетом міністрів України. Тоді було схвалено механізм примусової евакуації родин з дітьми із зон активних бойових дій – на підставі рішення обласних військових адміністрацій.

Харківська ОДА розглядає можливість примусової евакуації родин із дітьми з усіх населених пунктів, що на Куп'янському напрямку. Про це у мережі Телеграм повідомляв наприкінці лютого голова ХОДА Олег Синєгубов.

“Обов'язкова евакуація” триває до Харкова “з подальшою можливістю переміщення в інші регіони України”, – інформує громаду у мережі Телеграм Куп'янська міська військова адміністрація та закликає не нехтувати безпекою близьких.

Батьки 225 дітей Куп’янської громади відмовилися від обов'язкової евакуації

Очільник міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив у Фейсбуку, що “з території лівого берега Куп'янської громади була проведена обов'язкова евакуація дітей в примусовий спосіб”.

“Весь механізм евакуації відпрацьований”, – додав Беседін.

Водночас Беседін свідчить, що батьки 225 дітей на території Куп’янської громади відмовилися від обов'язкової евакуації. Про це він розповів в інтерв’ю українському онлайн-медіа “Главком”.

За словами Беседіна, відмовників не можуть евакуювати навіть при наявності постанови Кабміну, оскільки там зазначено, що батьки мають право відмовитися від евакуації.

Від евакуації переважно відмовляються люди пенсійного і передпенсійного віку, каже посадовець.

Утім, влада Харківщини готує примусову евакуацію сімей з дітьми. Наразі у 57 населених пунктах області проживають 1082 дитини, пише Главком з посиланням на місцеву владу.

Наприкінці лютого російські удари КАБами по Купʼянську призвели до загибелі двох людей, ще пʼятеро зазнали поранень, пише Радіо Свобода.

Раніше про примусову евакуацію заявляли і зокрема в Донецькій області. "Вкотре нагадую, що в області оголошено обов'язкову евакуацію, а з прифронтових громад — примусову. Прийняли рішення стосовно примусової евакуації з сіл Мар'їнської ТГ (Антонівка, Іллінка, Зоряне, Олександропіль, Желанне Друге) та Очеретинської ТГ (Межове, Восход, Новоселівка Перша та Желанне)", - писав у Телеграмі начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Tne New York Times, поспілкувавшись із мешканцями населених пунктів довкола Авдіївки стверджує, що у місцевих фермерів є побоювання нищення їх майна російськими солдатами, але водночас вони свідчать про відсутність коштів на організацію вивезення свого майна і худоби у більш безпечні регіони.

Україна регулярно наказує цивільним особам евакуюватися з міст і сіл, які зазнають нападів Росії, але не завжди вони виконують ці вказівки, наголошує інформаційна агенція France Press.

Французька агенція також нагадує, що російські війська намагаються захопити Куп’янськ як важливий залізничний вузол, у якому до війни проживало близько 30 000 осіб.