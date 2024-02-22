Понад 14 мільйонів українців вимушено покинули свої домівки через війну: Міжнародна організація з міграції

За оцінками Міжнародної організації з міграції ООН (МОМ), за два роки повномасштабної війни Росії проти України понад 14 мільйонів українців – майже третина населення країни – були вимушені покинути свої домівки, а понад 6,5 мільйона з них наразі живуть за межами України як біженці.

Про це МОМ написала у повідомленні на своєму сайті у четвер, 22 лютого.

“Руйнування широкомасштабні, втрата життя і страждання тривають”, — заявила генеральна директорка МОМ Емі Поуп у повідомленні.

“МОМ дякує уряду України та українському народу за їхню силу та стійкість, а також сусідам України, які приймають тих, хто шукає безпеки. Ми залишаємося повністю відданими полегшенню людських страждань і допомозі у відновленні”, - додала Поуп.

За підрахунками організації, понад 14,6 мільйона людей – приблизно 40 відсотків від загального населення України – все ще потребують певної гуманітарної допомоги у 2024 році. Тим часом 2,2 мільйона українських біженців потребують допомоги в сусідніх країнах.

З понад 14 мільйонів людей, які вимушено залишили свої домівки, близько 3,7 мільйона залишаються переміщеними особами в самій Україні. Майже 6,5 мільйона українців стали біженцями в усьому світі. Також, на сьогодні понад 4,5 мільйона людей повернулися додому в Україні з-за кордону або з переміщення всередині країни.

Своєю чергою верховний комісар ООН з прав людини Волкер Турк заявив у четвер, 22 лютого, що війна Росії проти України спричинила жахливі людські втрати й завдала величезних страждань мільйонам цивільних осіб.

“Повномасштабний збройний напад Росії на Україну, який ось-ось вступить у свій третій рік, й кінця якому не видно, продовжує спричиняти серйозні та широкомасштабні порушення прав людини, знищуючи життя та засоби до існування”, — зазначив Турк у заяві, оприлюдненій на сайті організації.

Згідно з заявою, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні у своєму останньому звіті підтвердила наявність 30 457 жертв серед цивільного населення від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, у тому числі 10 582 загиблих і 19 875 поранених. Місія вважає, що фактичні цифри, ймовірно, будуть значно вищими.

За останні два роки, йдеться в заяві, “Управління ООН з прав людини задокументувало масові катування, жорстоке поводження та свавільне затримання цивільних осіб російськими збройними силами. На окупованій території також були задокументовані випадки страт без суду, насильницьких зникнень і придушення права на свободу вираження поглядів і зібрань”.

“Довгостроковий вплив цієї війни в Україні відчуватиметься поколіннями”, — додав Тюрк.

МОМ у своїй заяві також зазначила, що війна в Україні вступає у затяжну фазу, й потреби населення у допомозі продовжують зростати, перебільшуючи ресурси організації.

“Ми розраховуємо на посилення підтримки з боку донорів і місцевих партнерів, щоб подолати виклики, які стоять попереду, щоб забезпечити краще життя для українців”, — додала Поуп.

МОМ також заявила, що за два роки допомогла 6,5 мільйона українців в самій Україні та 11 сусідніх країнах. Організація заявляє, що підтримує зусилля з відновлення в Україні шляхом реконструкції житла, систем водопостачання та опалення та надання медичних послуг.

Російське вторгнення спричинило найбільший збройний конфлікт у європейській країні з часів Другої світової війни та спровокувало найбільшу кризу біженців, з якою континент зіткнувся відтоді.

Агентство AFP нагадує, що Організація Об’єднаних Націй заявила про потребу у 4,2 мільярда доларів у 2024 році для надання гуманітарної допомоги в Україні та українським біженцям за кордоном. Водночас ООН стурбована можливою нестачею ресурсів для України, адже війна в Газі відвертає увагу світу від України.