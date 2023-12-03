На польсько-українському кордоні відкриють додатковий пункт пропуску для порожніх фур

Україна та Польща 4 грудня відкриють додатковий пункт пропуску "Угринів – Долгобичув" для порожніх вантажівок і цистерн на виїзд з України. Як повідомив глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков, "це спільний пункт пропуску, який, зазвичай, працював лише для легкового транспорту та автобусів".

За його словами, відкриття цього пункту пропуску - перший крок для "розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону". Пропускний пункт працюватиме в тестовому режимі й зможе дозволяти виїзд понад 100 вантажівок на добу.

1 грудня Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомило, що разом із Міністерством інфраструктури Польщі "спільно напрацьовують заходи для розблокування кордону". "Ключовими позиціями є покращення пропускної спроможності наявних пунктів пропуску, зокрема ефективності фітосанітарного та інших видів контролю, для дотримання меморандумів, що регулюють кількість вантажівок пропущених через кордон. Також йдеться про розроблення Плану дій щодо розбудови українсько-польських пунктів пропуску (з українського боку стратегія розбудови вже готова)".

Польські перевізники блокують рух вантажівок на кількох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні із 6 листопада. Вони вимагають повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин з електронної черги, а також хочуть поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки. Внаслідок цього, на кордоні з Польщею застрягли кілька тисяч українських вантажівок.

Як Голос Америки повідомляв раніше, єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян назвала ситуацію на польсько-українському кордоні "абсолютно неприйнятною". Аліна Макарчук, керівниця порталу Ukrayina.pl, розповіла, що є підстави вважати, що у пікетах на українсько-польському кордоні є російський слід, зокрема фірми перевізників, що беруть участь у мітингах, раніше перевозили товари до Росії та Білорусії.

А колишній посол США в Польщі у 2012-2015 роках Стівен Малл розповів, що блокада є проблемою з багатьох причин, в тому числі та для надання гуманітарної та військової допомоги" українським партнерам. За його словами, Вашингтон "спілкуватиметься" із Варшавою щодо цього питання, але "це дуже чутлива справа в Польщі, і коли країни ззовні, навіть близькі друзі, такі як Сполучені Штати, втручаються і намагаються чинити тиск, це дуже часто викликає протилежну реакцію".