"Сутички на кордоні - це те, чого хоче Путін". Три поради українським водіям на кордоні з Польщею

Близько 5 тисяч водіїв українських вантажівок застрягли на кордоні з Польщею через страйк їхніх польських колег. Ті заблокували чотири КПП, таким чином протестуючи проти несправедливої, на їхню думку, конкуренції з боку України.

Від минулого тижня до страйкарів приєднались польські фермери. І з 27 листопада вони перейшли на цілодобове блокування одного з пунктів пропуску "Медика-Шегині". У черзі на кордоні вже померло двоє українських водіїв. Українські ритейлери вказують на те, що блокування веде до росту цін на деякі продукти, а деякі волонтери нарікають на ускладнення з перевезенням допомоги для фронту. Про причину протесту, можливий російський слід у цьому та що робити українським водіям, у програмі "Брифінг" на Голосі Америки розповіла Аліна Макарчук - керівниця порталу Ukrayina.pl та журналістка видань tvn24.pl і Super Express.

Чому польські перевізники пікетують саме зараз? П'ять факторів

Активним учасником блокади є Рафал Меклер, власник транспортної фірми і голова люблінського осередку "Конфедерації", польської ультраправої партії, що послуговується антиукраїнською риторикою. На останніх парламентських виборах партія пройшла до парламенту Польщі (за неї проголосували 7% виборців).

На думку журналістки Аліни Макарчук, "Конфедерація" зараз вміло грає на настроях у польському суспільстві. І страйк на кордоні став можливим, бо склались п'ять факторів.

"Перше, що варто відзначити, це втома від війни. Вона спостерігається на Заході, на жаль. І хоч нам, українцям, здається, що найбільш втомлені від війни наші захисники на першій лінії фронту, на Заході люди втомлені цією темою, і всі десь ці думки відкидають від себе", - каже журналістка.

Поляки дивляться на Україну, як на країну героя

Другий фактор, на думку Макарчук, витікає з першого: це "почуття несправедливості". Поляків дратує аргумент, що українцям "все можна", бо "в нас війна". До слова, ЄС раніше дозволив українським перевізникам перевозити товари без отримання дозволів, щоб полегшити і прискорити потік вантажів під час війни. А Єврокомісія заявила, що будь-яке повторне запровадження дозволів або квот на автомобільні перевезення з України є юридично неможливим, оскільки це порушило б чинну угоду між ЄС і Києвом.

Через це у багатьох поляків, на думку Макарчук, склався "синдром меншовартості". І це третій сприятливий фактор для виникнення протестів.

"Поляки дивляться на Україну як на країну-героя, як на країну, до якої приїздять найвидатніші, найважливіші політики світу. І якби не війна в Україні, Джо Байден (президент США - ред.) напевно ще не скоро відвідав би Варшаву. Польський президент Анджей Дуда добре про це знає", - каже Макарчук.

Польська влада не перешкоджає блокуванню кордону, бо має "образу на адміністрацію Зеленського". Це четвертий фактор, на якому наголошує журналістка з Варшави. Мовляв, український президент "використав" поляків на початку війни, а потім перейшов до тіснішої співпраці із Брюсселем та Берліном.

Я на місці польських служб перевірила б цих діячів, які сьогодні стоять на польському кордоні

Ну і п'ятий фактор, з яким не пощастило Україні, за версією польської журналістки Макарчук, це перехідний період влади у Варшаві. Після останніх парламентських виборів керівна партія "Право і Справедливість" фактично втратила владу. Транзит влади має відбутись до середини грудня. І фактично ПіС вирішив залишити проблему на кордоні своїм наступникам, вважає Макарчук.

Російський слід у пікетах

На думку Аліни Макарчук, є підстави вважати, що у пікетах на українсько-польському кордоні є російський слід. Розслідування, яке проводила редакція Ukrayina.pl (яку очолює Макарчук), вказують на те, що фірми перевізників, що беруть участь у мітингах, раніше перевозили товари до Росії та Білорусії.

Вона також вказує на те, що представники партії "Конфедерація", які стоять за протестами, раніше їздили в окупований Росією Крим та зустрічались з російськими пропагандистами.

"Немає вірогідних доказів того, що за цим стоять російські рублі, але певні їхні дії на це вказують, і я на місці польських служб і нового уряду перевірила б цих діячів, які сьогодні стоять на польському кордоні", - зауважила Макарчук.

Чи варто йти на поступки польським страйкарям? Три поради

Страйкарі висувають до української та польської влади шість вимог:

- повернути для українських перевізників дозволи для роботи в ЄС;

- посилити правила перевезень за правилами ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту);

- заборонити реєстрацію в Польщі компаній з-поза меж ЄС;

- створити окремі черги для авто з реєстрацією ЄС в Є-черзі;

- мати окремі черги для порожніх вантажівок.

Це все вписувалось в політику Кремля, це гра Путіна в яку грати не треба

На думку керівниці порталу Ukrayina.pl, останній пункт про пусті вантажівки єдиний, де Україна могла б піти на поступки.

"Найкраще, що українці сьогодні можуть зробити, це виконати одну з вимог перевізників, перекинути м'яч на їхню частину поля, і подивитись що відбудеться далі", - каже Макарчук.

Журналістка також радить українським водіям не чекати, що ситуація швидко зміниться, і їхати на інші пункти пропуску, які працюють із Польщею.

А головне, на думку Аліни Макарчук, не варто українським водіям влаштовувати "публічні розбірки" на кордоні. Усе це фільмують представники "Конфередерації", чим підживлюють антиукраїнські настрої. І це грає на руку Кремлю.

"Сутички на кордоні - це те, чого хоче Путін. Якщо ми почнемо зараз лаятись один на одного, якщо ми почнемо обкидатись брудом і рівнятись, хто кращий, чи блокувати польські автостради, магістралі, це ні до чого хорошого не приведе. Це все вписувалось в політику Кремля, це гра Путіна, в яку грати не треба", - підсумувала Макарчук.