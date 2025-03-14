Польський президент Анджей Дуда повторив заклик розташувати ядерну зброю в східній частині території НАТО, зокрема в Польщі, у відповідь на агресивні дії та імперіалістичні наміри Росії.

Кожна американська інфраструктура на нашій землі зміцнює готовність Сполучених Штатів і НАТО до оборони цієї території.

"Росія застосовує наступальну тактику. Не питаючи чиєїсь думки, вона розмістила ядерну зброю в Білорусі. Росія - агресор, вона напала на Україну. Цьому нема виправдання", - сказав президент Польщі британському телебаченню, після того, як висловив подібний заклик в інтерв’ю газеті Financial Times цього тижня.

Майже одночасно з оприлюдненням цих пропозицій Анджея Дуди вони отримали негативну відповідь від чільного представника адміністрації США.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що він “був би шокований”, якби президент Дональд Трамп погодився на переміщення американської ядерної зброї на схід Європи зокрема з огляду на намагання зупинити російську війну проти України.

Президент Дуда в інтерв’ю газеті Financial Times 13 березня висловився, що Польщі бажано якомога швидше мати на своїй території ядерну зброю, і що він обговорював це нещодавно зі спеціальним американським посланцем Кітом Келлоґом.

“Кордони НАТО в 1999 році змістилися на схід, отже через 26 років має бути також зміщення на схід інфраструктури НАТО. Для мене це очевидно. Я вважаю, що не лише настав час, але й також, що було б безпечніше, яка та зброя вже була там”, - цитує часопис польського президента.

Анджей Дуда вказав, що Росія 2023 року оголосила про розташування тактичної ядерної зброї на території Білорусі, що межує з Польщею.

“Росія навіть не вагалася, коли переміщувала свою ядерну зброю в Білорусь”, - наголосив президент Польщі.

Віцепрезидента США Джей Ді Венса попросили відповісти на це в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

Я не розмовляв з президентом саме про це питання, але я був би шокований, якби він підтримував розширення ядерної зброї далі на схід Європи.

Венс підкреслив, що не обговорював це питання з Дональдом Трампом, але зауважив, що “був би шокований, якби він (президент) підтримував розширення ядерної зброї далі на схід Європи”.

“Нам треба бути обережними. Ми буквально граємо з життями, з майбутнім людської цивілізації. Це одна з найважливіших причин, чому президент Трамп вважає себе і є президентом миру. Ви маєте таких людей, як Джо Байден, які сонно вели нас до ядерного конфлікту. Дональд Трамп веде нас з повністю іншим підходом. І нам це потрібно. Нам потрібно, щоб перемогли холодні голови”, - сказав віцепрезидент в телеінтерв’ю.

Роль ядерної зброї у Європі знову опинилася в центрі уваги на тлі закликів, аби європейці взяли на себе більшу відповідальність за оборону континенту, про що зокрема висловлювався і президент США Дональд Трамп.

Франція - єдина ядерна держава Європейського Союзу дала зрозуміти, що готова говорити з європейськими союзниками про можливе розширення так званої ядерної парасольки.

Також дуже гучно серед європейців лунають наголошування на безальтернативності міцного партнерства зі США в межах НАТО і збереження американської військової присутності у Європі.

Польща вже пропонувала США співпрацю щодо ядерного озброєння зокрема 2022 року, але адміністрація тодішнього президента Джо Байдена не погодилася.

Окрім Франції ядерну зброю має також ще одна західноєвропейська держава - Велика Британія.