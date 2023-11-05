Британська розвідка: побут та управління в польових умовах лишається основною турботою російської армії

З наближенням зими питання життя в польових умовах залишається ключовою турботою російської армії, зауважує своєму у розвідувальному звіті від 5 листопада Міністерство оборони Великої Британії.

“Підтримання гідного рівня особистого комфорту та надійного управління на оборонних позиціях є складним завданням для будь-якої армії. Проте дані з відкритих джерел свідчать про загалом дуже низький рівень дотримання базового польового управління серед російських військ”, - зауважено у звіті.

Причиною цього, на думку британського МО, є брак мотивованих молодших командирів, а також “нестала” матеріально-технічна підтримка.

Такі висновки базуються на свідченнях російських солдатів, які на військовій конференції в Москві заявляли про те, що змушені проводити тижні на передовій “мокрими з ніг до голови” без можливості запалити вогонь, щоб підігріти чай, через пересторогу бути поміченими українськими військовими.

Водночас як уже повідомляв Голос Америки з посиланням на британське військове відомство, за тритижневий період, приблизно з середини жовтня до початку листопада, Росія, ймовірно, втратила близько 200 одиниць бронетехніки, штурмуючи місто Авдіївка на Донбасі, що змусило росіян вдатися до використання піхоти для штурмів українських позицій на цьому напрямі.

“Цілком імовірно, що від початку жовтня 2023 року Росія зазнала втрат у кілька тисяч військовослужбовців навколо міста”, - йдеться у звіті. Такі втрати в обмін на невеликі територіальні здобутки є, як вважають у британській розвідці, прийнятними, з точки зору російського командування.

Україна готується до масштабної дронної кампанії

Разом з тим, за словами бригадного генерала Сергія Баранова, з яким спілкувалося британське видання The Independent, у зимовий час, коли інтенсивність наземних воєнних дій буде обмежена, Україна за допомогою дронів-камікадзе готується завдавати масштабних ударів по позиціях росіян, включно з атаками у тимчасово окупованому Криму й російських регіонах.

Ці заяви прозвучали на тлі запевнення президента України Володимир Зеленського, що наразі у війні немає “патової” ситуації, хоч “люди й втомилися”, а також, що лідери західних країн не тиснуть на нього у питанні переговорів з Росією.