США ввели нові санкції проти понад 250 осіб та організацій за матеріальну підтримку Росії у війні

Міністерство фінансів США ввело санкції проти понад 150 осіб та організацій третіх країн за матеріальну підтримку російської війни в Україні.

Окремо Державний департамент США запровадив санкції проти понад 100 осіб та організацій за порушення режиму міжнародних санкцій проти Росії.

Санкції спрямовано проти тих, хто допомагає російському війську закупити обладнання та сировину, а також проти компаній військово-промислового комплексу Росії та енергетики.

"Кремль стабільно перетворює Росію на економіку війни, але воєнна машина Путіна не може вижити лише за рахунок внутрішнього виробництва", - каже міністерка фінансів США Дженет Єллен.

Серед компаній, які підпали під санкції - мережа з чотирьох осіб та дев'яти компаній з Китаю, Росії, Гонконгу та Пакистану, які, за інформацією уряду США, допомагали Росії закуповувати китайську зброю та технології для Росії. Під санкції потрапили також компанії з Туреччини, ОАЕ, Китаю, Швейцарії, Сінгапуру, Таджикистану, Киргизії та Мальдівів та промислові та фінансові компанії в Росії.

В уряді США вказали, що заходи вжито в рамках зобов'язань, які лідери "Групи Семи" оголосили минулого тижня, щоб обмежити доступ Росії до поставок.

Як повідомляв Голос Америки, в спільному комюніке, виданому за результатами саміту G7 минулого тижня, країни погодились і надалі обмежувати експорт товарів, критичних для російської військової промисловості. Вони закликали треті країни вжити аналогічних заходів та "припинити матеріальну підтримку агресії Росії, інакше зазнають серйозних витрат", йдеться в документі.