Країни G7 запроваджують обмеження на імпорт російських алмазів та шукають спосіб, як змусити Росію компенсувати збитки Україні

Лідери країн-членів "Групи семи" (G7) підтвердили, що суверенні російські активи, які знаходяться в юрисдикції їхніх країн, залишатимуться знерухомленими, поки Росія не компенсує Україні за завдану шкоду. А тим часом вони вивчатимуть правові шляхи, як допомогти Україні отримати компенсацію за завдану шкоду від Росії.

"Росія має як припинити свою незаконну агресивну війну, так і сплатити за завдані нею збитки, які, за даними Світового банку, на сьогодні вже перевищують 400 мільярдів доларів", - йдеться у заяві лідерів G7.

Також країни G7 оголосили про запровадження обмежень на імпорт російських алмазів – спочатку лише тих, що були видобуті та оброблені в Росії до 1 січня 2024 року, а пізніше – видобутих в Росії, але оброблених в третіх країнах.

"Щоб підвищити ефективність цих заходів, ті члени G7, які є основними імпортерами необроблених алмазів, створять надійний механізм перевірки та сертифікації необроблених алмазів у G7 до 1 вересня 2024 року", - йдеться у заяві.

У спільному комюніке за підсумками саміту країн-членів "Групи семи" лідери також наголосили на своїй відданості тим крокам, які вже здійснюються, аби допомогти Україні досягти справедливого та тривалого миру. Серед них – продовження роботи над двосторонніми безпековими домовленостями та підтримка України у подальшому розвитку так званої Формули миру.

Країни G7 далі обмежуватимуть експорт товарів, критичних для російської військової промисловості. Вони закликають треті країни вжити аналогічні заходи та "припинити матеріальну підтримку агресії Росії, інакше зазнають серйозних витрат", йдеться в документі.

Також лідери обіцяють далі шукати шляхи обмежити можливості Росії використовувати міжнародну фінансову систему та третіх країн – обходити російські санкції. У комюніке йдеться, що країни запроваджуватимуть більш суворі заходи проти тих, хто допомагає Росії обійти політику обмеження цін на російську нафту.

Крім того, країни G7 нарощують зусилля із гуманітарної підтримки та захисту критичної інфраструктури України взимку та працюватимуть над залученням донорів для реконструкції України. У документі також підтверджується зобов’язання притягнути винних до відповідальності, згідно із міжнародним правом та із залученням міжнародних механізмів, та підтримується подальша присутність МАГАТЕ на ядерних об’єктах в Україні.

Лідери також засудили напади Росії на чорноморські порти та привітали успіх українського морського коридору та шляхів солідарності ЄС.

"650 днів український народ мужньо протистояв протиправній агресії Росії. Ми вітаємо їхню мужність і стійкість і висловлюємо наше повне співчуття тим, хто страждає. (…) Наша непохитна відданість підтримці боротьби України за її незалежність, суверенітету і територіальній цілісності ніколи не похитнеться", - йдеться в комюніке.

У середу, 6 грудня, відбулася віртуальна зустріч лідерів країни "Групи семи", до якої запросили й президента України Володимира Зеленського. Зустріч є закритою для ЗМІ, а за її результатами було опубліковане комюніке, в якому лідери США, Канади, Британії, Німеччини, Франції Італії та ЄС висловили спільну позицію щодо війни Росії в Україні, ситуації на Близькому Сході, в Індо-Тихоокеанському регіоні, щодо кліматичних змін та з інших питань.