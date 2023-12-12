«Польща буде мобілізовувати увесь вільний світ на допомогу Україні», проголошує новий прем’єр-міністр Туск

Новопризначений польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що його коаліційний уряд буде використовувати відмінні від попередників методи роботи, щоб зміцнювати міжнародну згуртованість на допомогу Україні для захисту від російської агресії.

Виголошуючи програму уряду у парламенті 12 грудня у Варшаві Туск пообіцяв, що Польща буде лідером у Європейському Союзі і відстоюватиме європейські демократичні принципи, водночас захищаючи національні інтереси.

Дональд Туск буде представлятиме Польщу на саміті ЄС 14-15 грудня у Брюсселі, де обговорюватимуть кількарічну програму допомоги Україні на 50 мільярдів євро, а також рішення про відкриття переговорів щодо українського членства у Євросоюзі.

«Ми будемо домагатися співпраці з усіма для повної мобілізації світу на допомогу Україні. Цьому нема альтернативи», - проголосив Дональд Туск, засудивши тих у світі, хто, за його словами, скаржиться на втому, коли йдеться на російську війну.

Дональд Туск наголосив, що Польща підтримуватиме українську євроінтеграцію, заявивши, що «Україна стікає кров’ю тому, що українці захотіли бути такими, як і інші країни Європи» і зокрема захоплювалися прикладом Польщі.

Польський прем’єр-міністр зауважив, що не бачить суперечності в тому, щоб тісно співпрацювати з міжнародними партнерами, допомагати Україні і при цьому захищати інтереси поляків.

«Це не так важко - допомагати нашому брату, а водночас дуже пильно, а якщо треба і твердо відстоювати інтереси Польщі з кожним сусідом», - сказав він.

Туск також сказав, що буде твердим з тими міжнародними партнерами Польщі, які за його словами «відвернулися від європейських цінностей і від України».

Він не назвав імен політиків, чи країн, але його слова лунали як натяк ймовірно на угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, який зараз найгучніше в ЄС відверто заперечує проти допомоги Україні і виступає проти залучення України до ЄС і НАТО.

Виступ Дональда Туска супроводжувався критичними закидами від депутатів з партії Право і справедливість, уряд якої на чолі з Матеушем Моравецьким був змушений піти у відставку через втрату більшості у парламенті.

Партія Право і справедливість після восьми років при владі залишається найбільшою парламентською партією і обіцяє бути гострим критиком нового уряду.